«Урал» — «Уфа». Юран нанесёт Тетрадзе первое поражение в сезоне

8 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Урал» — «Уфа». Встреча пройдёт на «Екатеринбург Арене» и начнётся в 17:00 мск.

Коэффициенты на матч «Урал» — «Уфа» 8 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 1.55. Победа «Уфы» оценивается коэффициентом 6.20. Ничейный исход доступен за 3.90

Аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.15. Победа «Урала» с форой (-1) предлагается примерно с коэффициентом 2.07.

Прогноз на матч Первой лиги «Урал» — «Уфа»

Чистая победа хозяев оценена слишком скромно, особенно с учётом того, что «Уфа» ещё не проигрывала в новом сезоне. Однако восемь очков гостей не должны вводить в заблуждение. Команда Омари Тетрадзе уже встречалась с тремя клубами из нижней части таблицы, а некоторые её результаты выглядят убедительнее самой игры. Поэтому интереснее взять победу «Урала» с форой (-1): при минимальной победе ставка будет рассчитана возвратом.

Екатеринбуржцы провалили только стартовую встречу с «Торпедо» — 0:1. После неё команда Сергея Юрана не пропустила ни одного мяча. «Енисей» был разгромлен на «Екатеринбург Арене» со счётом 3:0, голы забили Евгений Харин, Никита Морозов и Денис Боков. Два последних футболиста вышли на замену, то есть хозяева способны прибавлять по ходу встречи и не зависят от одного варианта в атаке.

После нулевой ничьей с «Ленинградцем» уральцы провели лучший матч на стартовом отрезке. В Хабаровске «шмели» нанесли 17 ударов, 10 раз попали в створ и не позволили СКА потревожить Александра Селихова ни одним точным ударом. Мартин Секулич оформил дубль, а Боков забил второй мяч после выхода на замену. Победа со счётом 3:0 получилась закономерной, а не стала следствием аномальной реализации.

«Уфа» тоже обыграла хабаровчан, но только со счётом 1:0, а единственный гол Дилан Ортис забил с пенальти. Ещё сильнее реальное качество атаки гостей расходится с общими семью забитыми мячами. Два из них соперники отправили в собственные ворота, ещё один залетел с 11-метровой отметки. Следовательно, с игры футболисты «Уфы» самостоятельно забили лишь четыре раза за четыре тура.

Даже стартовые 3:0 с «Ленинградцем» получились не такими однозначными. При счёте 1:0 соперник остался в меньшинстве, после чего забил в собственные ворота. В следующем туре оборона уфимцев дважды ошиблась во встрече с «Текстильщиком», а сравнять счёт помог ещё один автогол — 2:2.

Последняя встреча создала гостям дополнительные проблемы. «Уфа» открыла счёт в матче с «КАМАЗом» благодаря Магомеду Якуеву, но пропустила на 90+3-й минуте — 1:1. Важно, что ещё до перерыва прямую красную карточку получил Залимхан Юсупов. Одновременно из технической зоны были удалены Омари Тетрадзе и старший тренер Фёдор Щербаченко. Команда почти весь второй тайм провела вдесятером и подходит к сложному выезду после серьёзной физической нагрузки.

Предыдущая встреча соперников на «Екатеринбург Арене» завершилась со счётом 0:0. «Урал» больше атаковал, однако уфимцы заблокировали удары и удержали ничью. Именно поэтому фора (-1) выглядит разумнее ставки на разгром: гости снова могут долго обороняться, но нынешняя команда Юрана заметно вариативнее, чем весной. До той ничьей екатеринбуржцы выиграли три очных матча подряд — 3:2, 2:1 и 2:0.

«Уфа» наверняка начнёт осторожно и постарается закрыть центральную зону. Только выдержать давление на протяжении всех 90 минут будет непросто. У «Урала» набрал форму Секулич, регулярно усиливает игру Боков, а Селихов уже три тура сохраняет ворота «сухими». Хозяева должны забрать матч за счёт более высокого индивидуального класса и постепенно увеличить преимущество. Ожидаемый счёт — 2:0.

Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.07.