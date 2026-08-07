«Шинник» — «Арсенал». Ох уж этот Ярославль

8 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Шинник» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнётся в 17:00 мск.

Коэффициенты на матч «Шинник» — «Арсенал» 8 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Шинника» предлагается с коэффициентом 2.33. Победа тульского «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход доступен за 3.20.

Аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.06. Победа «Шинника» с форой (0) предлагается с коэффициентом 1.64, аналогичный вариант на гостей — за 2.18.

Прогноз на матч Первой лиги «Шинник» — «Арсенал»

Разгромное поражение ярославцев в предыдущем туре способно оттолкнуть от ставки на хозяев. Однако 0:3 от лидирующего «Нижнего Новгорода» не отменяет качественного старта команды Дениса Бояринцева. До поездки к единственному участнику чемпионата, набравшему 12 очков из 12 возможных, «Шинник» не проигрывал и в каждой встрече находил возможности для гола.

В двух домашних матчах ярославцы набрали четыре очка. Сначала сыграли 2:2 с «Сочи», а затем победили «Ленинградец» — 2:0. В гостях у сильного «Торпедо» команда тоже смотрелась достойно, открыла счёт и увезла ничью — 1:1. Таким образом, до встречи с лидером «Шинник» забил пять мячей за три тура, а его голы распределились между пятью футболистами.

«Арсенал» располагается на одну строчку выше и опережает соперника на одно очко, но шесть очков туляки набрали на своём поле. Команда Дмитрия Гунько победила «Текстильщик» — 2:1 и «Торпедо» — 1:0, а между ними уступила «Нефтехимику» со счётом 0:1. Единственный же выезд завершился катастрофой: «Сочи» забил трижды за девять минут первого тайма, а в итоге разгромил «оружейников» со счётом 5:0.

Последняя победа во встрече с «Торпедо» тоже не должна вводить в заблуждение. Единственный мяч забил защитник Даниил Пенчиков, и после перерыва тулякам пришлось удерживать преимущество. Александр Мелихов отразил несколько опасных ударов, а на 83-й минуте Камара попал в перекладину. «Арсенал» действительно исправил ошибки после сочинского провала, но пока не доказал, что способен показывать такой же организованный футбол за пределами Тулы.

В пользу хозяев говорит и история противостояния. В апреле «Шинник» победил туляков в Ярославле 2:0. Годом ранее встреча на этом же поле завершилась со счётом 2:1, а в мае 2024 года ярославцы выиграли 1:0. Получается, «Шинник» одержал три домашние победы подряд и в двух из них сохранил ворота в неприкосновенности.

После крупных поражений обе команды наверняка постараются действовать осторожнее. «Арсенал» уже показал это в матче с «Торпедо» и в Ярославле, скорее всего, снова сделает акцент на плотной обороне. Поэтому брать чистую победу хозяев рискованно: встреча вполне может завершиться нулевой или результативной ничьей. Однако домашняя статистика, очные матчи и провальный первый выезд туляков дают «Шиннику» заметное преимущество. Ожидаемый счёт — 1:0.

Ставка: победа «Шинника» с форой (0) за 1.64.