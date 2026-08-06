«Мидлсбро» — «Рексем». Райан Рейнольдс — в центре внимания

7 августа состоится матча первого раунда Кубка лиги Англии «Мидлсбро» — «Рексем». Игра пройдёт на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги «Мидлсбро» — «Рексем» 7 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Мидлсбро» предлагается с коэффициентом 1.74. Победа «Рексема» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.68.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Мидлсбро» — «Рексем»

Европейский футбол потихоньку приходит в себя после растянувшегося до неприличия чемпионата мира по футболу — 2026. Ведущие европейские лиги вскоре вернутся в строй, счёт пошёл на дни. 12 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, а несколькими днями ранее стартует Кубок английской лиги. Самый первый раунд, 1/64 финала. Об одной из пар этого турнира сегодня и поговорим. Поглядеть там есть на что.

«Рексем» наслаждается моментом, переживая лучшие времена в своей истории. Славные 70-е с трофеями и участием в еврокубках помнят разве что самые возрастные фанаты клуба. Ныне валлийцы выступают в английской футбольной пирамиде. Успехи последних лет в первую очередь связаны с новыми владельцами. Одним из инвесторов является голливудский актёр Райан Рейнольдс. С деньгами, просмотрами эпизодов специального сериала и вниманием СМИ, разумеется, ни малейших проблем.

С результатами — тоже. Словно играли не в футбол, а в чехарду. Скакали от одного дивизиона к другому, повышаясь в классе год от года с первых попыток. Казалось, в Чемпионшипе будет сложно. Поначалу в самом деле скромно держались в середине турнирной таблицы, постепенно раскочегарились. Закончили седьмыми. Одной строчкой выше — попали бы в плей-офф. Двух очков не хватило! Попутно навели шороху в Кубке Англии, где вылетели в марте от рук «Челси» (2:4 с красной карточкой).

«Мидлсбро» вовсе претендовал на прямой выход в АПЛ. Не хватило четырёх очков, а плей-офф озарился шумным скандалом: конкурент отправил сотрудника подглядывать за тренировкой соперника, тот попался. В итоге вылетевшие к тому моменту «Боро» получили второй шанс, но проиграли в финале скромному «Халлу» со счётом 0:1. А ведь счастье (и колоссальные призовые) было так близко!

На своём поле «Мидлсбро» — фаворит, хотя перекос в линии кажется чрезмерным. Разница в классе между командами невелика, состав у «Рексема» крепкий. Чемпионшип ещё не стартовал, тонус и готовность соперников вызывают сомнения. На таком фоне логично играть против линии. Благо, что на Х2 дают сочнейшие 2.20. Берём и верим в силу Голливуда!

Ставка: «Рексем» не проиграет за 2.20.