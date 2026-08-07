«Крылья Советов» — «Балтика». Вечер встреч обидчиков ЦСКА и «Динамо»

8 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика» 8 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 2.43. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.25.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Балтика»

Обе команды на старте сезона оставили приятное впечатление. Конечно, результаты махачкалинского «Динамо», набравшего шесть очков из шести возможных по итогам двух туров и теперь входящего в четвёрку лидеров чемпионата России, им не покорились. Но тут ведь нужно учитывать уровень оппозиции. А он, честно говоря, впечатлял. И сулил проблемы.

Например, «Балтика» начала с выезда в логово ЦСКА, где быстро повела в счёте после результативного аута. В итоге уступила со счётом 1:2, причём абсолютно по делу. Унывать не стала, несмотря на уход вратаря Максима Бориско. Вернула милого сердцу Евгения Латышонка, отыгралась на другом московском клубе. Сандро Шварц рассчитывал в Калининграде исправиться за паршивое начало второго захода в «Динамо», а получил чувствительные 1:2. Подопечные Андрея Талалаева заслужили победу, расположившись в серединке турнирной таблицы. Ещё и Хиль вернулся. Жизнь-то налаживается!

Надо сказать, что исправляться Шварц планировал как раз за осечку с «Крыльями Советов». Самарцы в 1-м туре не пропустили на выезде. Сами вообще ничего не создали, однако 0:0 — это как минимум нормально. Спустя неделю тормознули ещё одних хороших знакомых команды Талалаева ЦСКА — 1:1. Побед вроде нет, однако привезти два очка из Москвы при одном пропущенном мяче не так-то просто. Особенно с учётом очевидных кадровых проблем. Заслуживает уважения.

Словом, соперники стоят друг друга. «Крылья Советов» наконец-то сыграют перед своей публикой, хотя букмекеры всё равно считают их аутсайдерами. Не очевидными, но всё же. Беговые показатели калининградцев впечатляют с первых туров, а с набирающим кондиции Хилем добавится остроты у чужих ворот. Логика понятная, хотя спорить с ней возможно.

В то же время самарцы своё дело знают. Гибкая команда, способная упрощать игру при необходимости. Песьяков в порядке, организация на месте. На таком фоне возникает соблазн проверить лобовую ничью за 3.25. Соперники стоят друг друга, а тяга «Балтики» к мирным исходам на выезде в прошлом сезоне бросалась в глаза. Почему бы тренду не продлиться?

Ставка: ничья за 3.25.