«Локомотив» — «Акрон». На пороге отставки

8 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон» 8 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.48. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 6.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Акрон»

Пожалуй, по итогам двух туров чемпионата России это лидеры сомнительной гонки за звание главного разочарования. Разумеется, в обоих случаях хватает объективных причин, из-за которых старт сезона и ожидался тяжёлым. Но не в таких же масштабах! На двоих собрали всего одно очко, а на количество пропущенных мячей лучше не смотреть. Зрелище не для слабонервных.

«Локомотив» набрал то самое очко. В 1-м туре дома разошёлся миром с «Ахматом» (1:1), забив единственный гол после грубой индивидуальной ошибки соперника. В оставшееся время смотрелся хуже грозненцев и закономерно пропустил. Справедливости ради, в концовке имел шанс вырвать победу. Дальше на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2, причём по делу. Вдобавок ко всему травму получил Антон Митрюшкин — основной вратарь и капитан. Фулл-хаус проблем собран за пару недель.

Ладно хоть в Кубке России во вторник получили какой-никакой позитив. Продемонстрировали характер после жуткого первого тайма в дерби с ЦСКА, отыгрались (1:1). В серии пенальти уступили, но хоть что-то. У «Акрона» всё ещё хуже. Допустим, 0:5 в 1-м туре от «Зенита» можно понять. Крайне чувствительно, однако и соперник ого-го. В дебютной игре с новым тренером порой случается и не такое.

А вот 1:2 на своём поле от «Рубина» оправданий нет. В такой ситуации Кубок России часто помогает переключиться, выдохнуть, обрести немного уверенности. Ага, как же. По всем статьям отлетели от «Ростова» со счётом 0:4. Пропустили два мяча уже к шестой минуте! После третьего фактически бросили играть. Так ведь и до смены тренера недалеко. 1:11 за три встречи — перебор даже по самым непритязательным меркам.

Немудрено, что в победе москвичей букмекеры не сомневаются. Несмотря на обилие проблем. В то же время коэффициент на лобовой успех хозяев ниже 1.50, сгодится разве что для экспресса. А лезть в форы при нынешнем «Локомотиве» опасно. Куда надёжнее ставить на голы. Как вам тотал больше трёх мячей за 1.89? Если команды ограничатся тремя взятиями ворот, букмекер вернёт деньги.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.89.