ЦСКА — «Ростов». Стресс-тест для Торопа

8 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 8 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.68. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Ростов»

Соперники начали сезон не идеально, но как минимум недурно. Особенно с учётом объективных сложностей. Во-первых, спокойненько расположились в середине турнирной таблицы. У южан три очка. Начали с обидного поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2. Никаких оправданий: забили первыми, долго играли в численном большинстве, позволили сопернику отличиться дважды. Потери концентрации и расслабленность в РПЛ дорого обходятся.

Неделю спустя в гостях закатили концерт с «Родиной». Шесть голов на любой вкус, в том числе парочка — в свои ворота. Взяли верх со счётом 4:2, подняли настроение. Пришлось понервничать, однако результат закономерен. В то же время нужно учитывать уровень сопротивления: у дебютанта элитного дивизиона на данный момент один из слабейших составов во всём турнире. ЦСКА — первая полноценная проверка.

Армейцы разжились четырьмя очками. Продемонстрировали волю и характер с «Балтикой» (2:1), не смутил даже пропущенный на первой минуте гол. Атаковали симпатично, воздушно, с фантазией. Во 2-м туре наломали дров с «Крыльями Советов». Итоговые 1:1 — это ещё ладно. Могли вовсе проиграть. Соперник в концовке загубил перспективнейшую контратаку дурацкой передачей. Впрочем, «Крылья Советов» при Булатове хороши. Неприятно, но терпимо.

Второй повод для радости — удачный старт в Кубке России. «Ростов» разобрал по кирпичику «Акрон» — 4:0. Два гола оформил за шесть минут, после третьего оппонент прекратил и без того невеликое сопротивление. ЦСКА в тот же день забрал дерби у «Локомотива». До серии пенальти могли бы не доводить: полностью доминировали в первом тайме, могли уходить на перерыв с преимуществом мяча в три. В итоге позволили отыграться, однако в решающий момент реализовали все свои попытки.

Отдельный сюжет — дебют Максима Бориско. Работы у голкипера было немного, в нужный момент подтащил. Вероятно, в Москве ему скучать не придётся. Южане на удивление бойко атакуют. Брака достаточно, зато движения и желания хватит на троих. Добавим сюда опасные стандарты и очевидные проблемы ЦСКА в обороне. Во всех трёх матчах сезона армейцы непременно пропускали.

Что это значит? Что гол «Ростова» за 1.70 надо брать. Ожидается, что в ворота ЦСКА вернётся Владислав Тороп. Мощный конкурент едва ли добавит уверенности, молодой вратарь и прежде время от времени поддавался нервам. В принципе, можно рассмотреть и Х2 за 2.28. Рискованно, конечно, но стабильности москвичам на старте сезона определённо не хватает.

Ставка: «Ростов» забьёт за 1.70.