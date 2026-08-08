Вратари ЦСКА, «Локомотив» на пороге отставки и ничья в Самаре

Сегодня, 8 августа, состоятся некоторые встречи 3-го тура чемпионата России по футболу. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Ростов»

Армейцы разжились четырьмя очками. Продемонстрировали волю и характер с «Балтикой» (2:1), но сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Повод для радости — удачный старт в Кубке России. ЦСКА забрал дерби у «Локомотива», хотя только по пенальти. Отдельный сюжет — дебют Максима Бориско. Работы у голкипера было немного, в нужный момент подтащил. Однако «Ростов» на удивление бойко атакует. Брака достаточно, зато движения и желания хватит на троих.

Что это значит? Что гол «Ростова» за 1.70 надо брать. Ожидается, что в ворота ЦСКА вернётся Владислав Тороп. Мощный конкурент едва ли добавит уверенности, молодой вратарь и прежде время от времени поддавался нервам. В принципе, можно рассмотреть и Х2 за 2.28. Рискованно, конечно, однако стабильности москвичам на старте сезона определённо не хватает.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон»

Пожалуй, по итогам двух туров чемпионата России это лидеры сомнительной гонки за звание главного разочарования. Разумеется, в обоих случаях хватает объективных причин, из-за которых старт сезона и ожидался тяжёлым. Но не в таких же масштабах! На двоих набрали всего одно очко, а на количество пропущенных мячей лучше не смотреть. Зрелище не для слабонервных. Кто-то на пороге отставки? Очень может быть.

Немудрено, что в победе москвичей букмекеры не сомневаются. Несмотря на обилие проблем. В то же время коэффициент на лобовой успех хозяев ниже 1.50. А лезть в форы при нынешнем «Локомотиве» опасно. Куда надёжнее ставить на голы. Как вам тотал больше трёх мячей за 1.89?

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

Соперники на старте сезона стоят друг друга. «Крылья Советов» наконец-то сыграют перед своей публикой, хотя букмекеры всё равно считают их аутсайдерами. Не очевидными, но всё же. Беговые показатели калининградцев впечатляют с первых туров, а с набирающим кондиции Хилем добавится остроты у чужих ворот. Логика понятная, хотя спорить с ней возможно.

В то же время самарцы своё дело знают. Гибкая команда, способная упрощать игру при необходимости. Песьяков в порядке, организация на месте. На таком фоне возникает соблазн проверить лобовую ничью за 3.25. Соперники стоят друг друга, а тяга «Балтики» к мирным исходам на выезде в прошлом сезоне бросалась в глаза. Почему бы тренду не продлиться в новом первенстве?

Экспресс на матчи РПЛ 8 августа 2026 года

Ставка 1: «Ростов» забьёт ЦСКА за 1.70.

«Ростов» забьёт ЦСКА за 1.70. Ставка 2: тотал больше 3 голов в матче «Локомотив» — «Акрон» за 1.89.

тотал больше 3 голов в матче «Локомотив» — «Акрон» за 1.89. Ставка 3: ничья в матче«Крылья Советов» — «Балтика» за 3.25.

Общий коэффициент: 1.70 х 1.89 х 3.25 = 10.4.