Первое поражение «Уфы» в сезоне и «Арсенал» в гостях у «Шинника»

Сегодня, 8 августа, состоятся некоторые матчи 5-го тура Первой лиги России. Она же ФНЛ. Она же Лига Pari. Выбрали для вас самые интересные афиши и составили экспресс.

Прогноз на матч «Урал» — «Уфа»

Чистая победа хозяев оценена слишком скромно, особенно с учётом того, что «Уфа» ещё не проигрывала в новом сезоне. Однако восемь очков гостей не должны вводить в заблуждение. Команда Омари Тетрадзе уже встречалась с тремя клубами из нижней части таблицы, а некоторые её результаты выглядят убедительнее самой игры. Поэтому интереснее взять победу «Урала» с форой (-1): при минимальной победе ставка будет рассчитана возвратом.

Предыдущая встреча соперников на «Екатеринбург Арене» завершилась со счётом 0:0. «Урал» больше атаковал, однако уфимцы блокировали удары и удержали ничью. Именно поэтому фора (-1) выглядит разумнее ставки на крупный разгром: гости снова могут долго обороняться, но нынешняя команда Юрана заметно вариативнее, чем весной. До той ничьей екатеринбуржцы выиграли три очных матча подряд — 3:2, 2:1 и 2:0.

«Уфа» наверняка начнёт осторожно и постарается закрыть центральную зону. Только выдержать давление на протяжении всех 90 минут будет непросто. У «Урала» набрал форму Секулич, регулярно усиливает игру Боков, а Селихов уже три тура сохраняет ворота «сухими». Хозяева должны забрать встречу за счёт более высокого индивидуального класса и постепенно увеличить преимущество. Ожидаемый счёт — 2:0.

Прогноз на матч «Шинник» — «Арсенал»

Разгромное поражение ярославцев в предыдущем туре способно оттолкнуть от ставки на хозяев. Однако 0:3 от лидирующего «Нижнего Новгорода» не отменяют качественного старта команды Дениса Бояринцева. До поездки к единственному участнику чемпионата, набравшему 12 очков из 12 возможных, «Шинник» не проигрывал и в каждой встрече находил возможности для гола.

«Арсенал» располагается на одну строчку выше и опережает соперника на одно очко, но шесть очков туляки полностью набрали на своём поле. Команда Дмитрия Гунько победила «Текстильщик» — 2:1 и «Торпедо» — 1:0, а между ними уступила «Нефтехимику» со счётом 0:1. Единственный выезд завершился катастрофой: «Сочи» забил трижды за девять минут первого тайма, а в итоге разгромил «оружейников» со счётом 5:0.

После крупных поражений обе команды наверняка постараются действовать осторожнее. «Арсенал» уже показал это в матче с «Торпедо» и в Ярославле, скорее всего, снова сделает акцент на плотной обороне. Поэтому брать чистую победу хозяев рискованно: встреча вполне может завершиться нулевой или результативной ничьей. Однако домашняя статистика, очные матчи и провальный первый выезд туляков дают «Шиннику» заметное преимущество. Ожидаемый счёт — 1:0.

Экспресс на матчи Первой лиги 8 августа 2026 года

Ставка 1: победа «Урала» над «Уфой» с форой (-1) за 2.07.

победа «Урала» над «Уфой» с форой (-1) за 2.07. Ставка 2: победа «Шинника» над «Арсеналом» с форой (0) за 1.64.

Общий коэффициент: 2.07 х 1.64 = 3.39.