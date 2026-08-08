«Велес» — «Ленинградец». Обманчивое впечатление

Гости не проиграли ни одного из пяти последних матчей с командой из Москвы.

9 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Велес» — «Ленинградец». Встреча пройдёт на стадионе «Авангард» в Домодедове. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Велес» — «Ленинградец» 9 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Сделать ставку на победу «Велеса» предлагается с коэффициентом 2.17. Победа «Ленинградца» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход доступен за 3.10.

Аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.25.

Прогноз на матч Первой лиги «Велес» — «Ленинградец»

Девять очков хозяев против четырёх у гостей подталкивают к ставке на «Велес», однако стартовые результаты создают несколько обманчивое впечатление. Команда Алексея Стукалова действительно выиграла три матча из четырёх, но ни в одной победной встрече не получила большого игрового преимущества. Поэтому коэффициент 2.17 на хозяев выглядит смело.

В Нижнекамске «Велес» одолел «Нефтехимик» благодаря единственному голу Александра Шубина во втором тайме. Затем домодедовцы победили «Челябинск» — 1:0, однако соперник остался вдесятером уже на шестой минуте. Даже проведя практически всю встречу в большинстве, хозяева отличились лишь однажды — Олег Смирнов забил сразу после перерыва.

Первый серьёзный выезд завершился для москвичей разгромом. В Красноярске «Енисей» повёл 2:0 уже к 27-й минуте, а после перерыва увеличил преимущество. Захар Тарасенко отыграл один мяч, но в компенсированное время хозяева установили окончательный счёт — 4:1. Следовательно, после двух сухих побед оборона «Велеса» не выдержала более интенсивного давления.

Победа над «Ротором» говорит о характере команды, однако тоже не получилась убедительной. Волгоградцы выиграли первый тайм, после чего «Велесу» помогли замены: Тарасенко сравнял счёт на 67-й минуте, а вышедший на поле Артур Мурза забил победный мяч на 84-й. Хозяева снова взяли максимум, но по ходу встречи были близки к потере очков.

Два стартовых поражения «Ленинградца» также не стоит оценивать только по общему счёту 0:5. В Уфе Матвей Першин был удалён ещё на 38-й минуте, а в Ярославле команда Сергея Подпалого сохраняла нулевую ничью до 80-й. «Шинник» забил дважды за четыре минуты, поэтому разгромной разницы в качестве футбола снова не было.

В следующих турах гости подтвердили, что постепенно адаптируются к Первой лиге. Сначала они сыграли 0:0 с «Уралом». Екатеринбуржцы нанесли 17 ударов, шесть раз попали в створ, однако не смогли пробить Егора Смирнова. Затем «Ленинградец» одолел одного из главных фаворитов сезона — «Сочи». Артём Кулишев открыл счёт, а второй мяч южане отправили в собственные ворота. Даже после ответного гола команда Подпалого удержала победу — 2:1.

Дополнительный аргумент против ставки на хозяев — история противостояния. В прошлом сезоне «Ленинградец» победил «Велес» дома — 2:1, выиграл в Домодедове с таким же счётом и дважды сыграл вничью — 2:2 и 1:1. Ещё одна встреча завершилась результатом 1:1. Таким образом, «Велес» не взял ни одного из пяти последних очных матчей. В июне ничья на «Авангарде» позволила «Ленинградцу» стать победителем весеннего этапа Второй лиги в группе «Золото», тогда как хозяевам пришлось выходить в Первую лигу через стыки.

Даниил Родин пропустит выезд после удаления в матче с «Сочи», но одного кадрового ограничения недостаточно, чтобы соглашаться с фаворитским статусом «Велеса». Гости уже сдержали «Урал», победили «Сочи» и хорошо знают нынешнего соперника. Хозяева могут снова забить за счёт активных замен, однако «Ленинградец» способен ответить и продлить успешную очную серию. Ожидаемый счёт — 1:1.

Ставка: «Ленинградец» не проиграет за 1.68.