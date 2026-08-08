«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Вадим Евсеев даже не начинал

9 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» — «Динамо» Махачкала 9 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.71. Победа махачкалинцев оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала

Как же похорошело «Динамо» после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера! Махачкалинское.

У московского поводов для гордости нет. Более того — это одно из главных разочарований старта сезона в российском футболе. По итогам двух туров РПЛ в копилке лишь одно очко, хотя сетовать на календарь нельзя. Виноваты сами. Допустим, нулевая ничья с «Крыльями Советов» на своём поле тянет на форс-мажор. Соперник колючий, до перерыва создали достаточно. Реализации не хватило, а во втором тайме проникать в чужую штрафную не удавалось. Плохо, но бывает.

Иное дело — 1:2 от «Балтики». Подопечные Андрея Талалаева и после ухода Максима Бориско выглядели конкретнее, чётче, нацеленнее. По делу открыли счёт, выпустили Брайана Хиля, тот тут же заработал и реализовал пенальти. Бело-голубых хватило лишь на один мяч. Результаты печальные, качество футбола — ещё хуже. Понятно, что Сандро Шварцу нужно время. Однако болельщикам и руководству клуба необходим результат. Или хотя бы вменяемая игра. Её пока не проглядывается.

Махачкалинцы же по итогам двух туров сенсационно входят в группу команд без очковых потерь. Две победы из двух возможных. Подобным могут похвастать только те, от кого этого ждали: «Зенит», «Спартак» да «Краснодар». Понятно, что соперники были не самые мощные. Один из главных претендентов на вылет «Факел», а также ослабший за межсезонье «Локомотив». Во-первых, их тоже ещё нужно было обыграть. Во-вторых, у клуба из Дагестана своих ограничений хватает.

В сухом остатке две победы со счётом 2:1. Во вторник уступили «Крыльям Советов» в Кубке. Что любопытно, тоже 1:2. Не жалко — состав был экспериментальный, соперник достойный, а создали достаточно. При доле везения могли бы дотянуть хотя бы до серии пенальти. А главное — чемпионат России важнее. И в нём у команды Вадима Евсеева полный порядок.

Букмекеры отдают явное предпочтение москвичам. Нам же лучше: гол Махачкалы можно взять за замечательный коэффициент 1.75. Во-первых, моменты команда создаёт исправно, реализация на фоне прошлого сезона преобразилась. Во-вторых, бело-голубые не внушают доверия в своей штрафной. В третьих, после жуткого старта Шварцу нужна победа. Желательно убедительная. Хозяева пойдут вперёд большими силами, гости получат больше шансов. Хватит ли этого для набора очков — увидим.

Ставка: «Динамо» Махачкала забьёт за 1.75.