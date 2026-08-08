«Зенит» — «Родина». Ещё по одной?

9 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Родина» 9 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.21. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 20.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Родина»

Похоже, с горем пополам выигранный у «Спартака» Суперкубок России пошёл «Зениту» на пользу. Раззадорил, привёл в тонус. По крайней мере, столь мощных стартов в национальном первенстве мы при Сергее Семаке не видели. Два матча — две победы, это ожидаемо. Ровно тем же могут похвастать ещё три клуба. Впечатляют именно лёгкость и уверенность, с которыми действующий чемпион убирал с пути оппонентов. Благодаря восхитительной разнице забитых и пропущенных подходит к 3-му туру на первом месте.

Да, уровень оппозиции слабый. Ну и? У «Зенита» в последние годы было постоянное преимущество в очных противостояниях с прямыми конкурентами, но он допускал осечки в проходных встречах. Самый короткий путь к уверенному титулу — брать своё. Вот команда Сергея Семака и берёт. 5:0 с «Акроном» — раз. 3:0 с «Оренбургом» — два. Забить три штуки подопечным Ильдара Ахметзянова на синтетике не так-то просто. А тут справился один Максим Глушенков, оформивший хет-трик.

Гордиться нечем, вся борьба впереди. Зато повод для радости железный. Благо, что календарь крайне доброжелателен к «Зениту». Два представителя нижней части турнирной таблицы позади, впереди — третий. Дебютант элитного дивизиона «Родина» пока ограничилась одним трансфером, приобретя испанца Посо. Тот живо показал товар лицом, однако маловато будет. На уровне РПЛ требуется большее.

За спиной — два поражения в двух турах. Без вариантов отлетели от «Спартака» со счетом 0:3, после чего закатили концерт на шесть мячей и два автогола с «Ростовом» (2:4). Улучшили настроение в Кубке России, где снесли с пути «Рубин» (5:0). Да, соперник выставил фактически второй состав, а москвичи играли практически оптимальным. Уверенность в своих силах сейчас важнее.

Любопытно, сделал ли Хуан Диас выводы после разноса от «Спартака» и усилит ли он акцент на обороне. Есть подозрение, что это не так важно. «Зенит» нынче готов куражиться с аутсайдерами от всего сердца, а не катать вату. Родной стадион, поддержка болельщиков, прекрасный газон. Чего ещё надо? Тотал больше 3 мячей за 1.80 напрашивается. Голы в обе стороны за 2.30 — вариант посмелее.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.80.