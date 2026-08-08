«Рубин» — «Оренбург». Даку нет, голы есть

9 августа состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Рубин» — «Оренбург» 9 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 1.98. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.48.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — «Оренбург»

В Казани сойдутся соседи по турнирной таблице. Обе команды набрали за два тура чемпионата России по три очка — победа и поражение. Стоят рядышком. Отличаются прежде всего контекст и эмоциональное состояние. У «Оренбурга» они явно лучше. А как иначе? Состав за межсезонье ослаб, но с ходу продемонстрировали мощнейшую волю к победе. Проигрывали «Ростову», остались в меньшинстве. Вдесятером забили два мяча и победили — 2:1. Красавцы!

Да, неделю спустя получили 0:3 на своём поле. Но это «Зенит», непривычно заряженный и энергичный. Ещё и помнящий чувствительные 1:2 минувшей весной, из-за которых едва не остался без титула. Вон «Акрон» вовсе вытащил пятёрку. Команда Ильдара Ахметзянова продержалась первый тайм, однако Максим Глушенков в тот день был в ударе. Отгрузил любимому клиенту хет-трик. Три очка за два тура — отличный результат.

В Казани не так. Во-первых, остались без Мирлинда Даку. Албанец всё же ушёл, напоследок забив победный мяч во 2-м туре. Прощались трогательно, с эмоциями и слезами. Теперь Франку Артиге предстоит перестраивать атаку. По весне опыт был, выходило недурно. Варианты есть, но все они, конечно, уступают в угрозе и надёжности. Тренер ожидает усиления, пока тихо. В лучшем случае придётся подождать. В худшем — обходиться тем, что есть.

Во-вторых, во вторник получили жуткие 0:5 от «Родины» в Кубке России. Да, вышли, по сути, вторым составом, тогда как соперник играл практически основой. Это объясняет поражение, но не счёт и не покорность во втором тайме. На такие пощёчины принято отвечать. Иначе чревато потерей уверенности в себе: после ухода лидера пары осечек порой хватает для попадания в яму. Из которой потом попробуй выберись.

Букмекеры склоняются к «низовому» матчу, хотя у нас есть вопросы. Казанцы должны быть заряжены, пока во всех трёх встречах с их участием пробивался тотал больше. Как и у «Оренбурга» в РПЛ. Две играющие команды, самое начало сезона, понятная мотивация — кого стесняться? На наш взгляд, работа у вратарей будет. На тотал больше 2 мячей дают нестыдные 1.64 — надёжно, с подстраховкой. Мы же рискнём взять голы в обе стороны почти за двойку. Пора показать, на что способен «Рубин» без Даку.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.