«Ротор» переоценивают, а «Велесу» придётся спорить с историей

Сегодня, 9 августа, состоятся некоторые матчи 5-го тура Первой лиги России по футболу. Выбрали для вас самые интересные из них и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Ротор» — «Челябинск»

Коэффициент на хозяев сформирован прежде всего под влиянием фактора «Волгоград Арены» и более высокого статуса клуба. По стартовым результатам такой разницы между соперниками нет. Обе команды набрали по шесть очков, причём «Челябинск» располагается выше благодаря лучшей разности мячей — 6:4 против 6:6. Поэтому ставка на чистую победу «Ротора» за 1.70 выглядит неоправданно рискованной.

История последних встреч также не соответствует настолько низкому коэффициенту на «Ротор». В июле 2025 года челябинцы победили дома — 1:0, а в ноябре выиграли на «Волгоград Арене» со счётом 2:0. Во второй встрече гости весь второй тайм провели вдесятером, выдержали давление и забили ещё один мяч в контратаке. То есть нынешний соперник уже доказал, что умеет справляться и с домашним натиском волгоградцев, и с их преимуществом во владении.

«Ротор» наверняка начнёт активнее и при поддержке трибун постарается быстро открыть счёт. Только у «Челябинска» достаточно организованная оборона, а после победы в Ульяновске команда подходит к матчу в хорошем состоянии. Даже если хозяева дожмут соперника, крупного преимущества ждать не стоит. Более вероятны ничья или минимальная победа волгоградцев, которая принесёт возврат по выбранной форе. Ожидаемый счёт — 1:1.

Прогноз на матч «Велес» — «Ленинградец»

Девять очков хозяев против четырёх у гостей подталкивают к ставке на «Велес», однако стартовые результаты создают несколько обманчивое впечатление. Команда Алексея Стукалова действительно выиграла три матча из четырёх, но ни в одной победной встрече не получила большого игрового преимущества. Поэтому коэффициент 2.17 на хозяев выглядит смело.

Гости подтвердили, что постепенно адаптируются к Первой лиге. Сначала они сыграли 0:0 с «Уралом». Екатеринбуржцы нанесли 17 ударов, шесть раз попали в створ, но не смогли пробить Егора Смирнова. Затем «Ленинградец» одолел одного из главных фаворитов сезона — «Сочи». Артём Кулишев открыл счёт, а второй мяч южане отправили в собственные ворота. Даже после ответного гола команда Подпалого удержала победу — 2:1.

Дополнительный аргумент против ставки на хозяев — история противостояния. «Велес» не выиграл ни одного из пяти последних очных матчей. Даниил Родин пропустит выезд после удаления во встрече с «Сочи», но одного кадрового ограничения недостаточно, чтобы соглашаться с фаворитским статусом «Велеса». Гости уже сдержали «Урал», победили «Сочи» и хорошо знают нынешнего соперника. Хозяева могут снова забить за счёт активных замен, однако «Ленинградец» способен ответить и продлить успешную очную серию. Ожидаемый счёт — 1:1.

Экспресс на матчи Первой лиги 9 августа 2026 года

Ставка 1: «Челябинск» победит «Ротор» с форой (+1) за 1.59.

«Челябинск» победит «Ротор» с форой (+1) за 1.59. Ставка 2: «Ленинградец» не проиграет «Велесу» за 1.68.

Общий коэффициент: 1.59 х 1.68 = 2.67.