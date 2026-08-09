Рубилово «Спартака» и «Краснодара», очередной «крупняк» от «Зенита» и другое

Сегодня, 9 августа, состоятся некоторые матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Специально для вас сделали прогнозы на каждый и подготовили общий экспресс.

Прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»

Букмекеры отдают красно-белым заметное преимущество. Есть подозрение, что рановато. Жуть с «Факелом» случилась в крайне подходящий момент. Во-первых, осечки футболисты «Краснодара» избежали. Во-вторых, получили хороший урок. Обычно у сильных команд после такого мозги встают на место. После такого недонастроиться, отключиться раньше времени или просто действовать вальяжно не получится. Мусаев может ошибаться в отдельных ситуациях, однако своё дело знает.

А по уровню исполнителей нынешняя версия «Краснодара» заслуживает уважения. Кроме того, в матче с командой Карседо рисунок игры ожидается приятным. Прессинг, встречный футбол, темп. Зачастую южане в таких условиях расцветают. Уверенности в их победе нет, «Спартак» действительно хорош. Но перекос в линии буквально толкает играть от обратного. Берём Х2 за 1.77.

Прогноз на матч «Зенит» — «Родина»

Похоже, с горем пополам выигранный у «Спартака» Суперкубок России пошёл «Зениту» на пользу. Раззадорил, привёл в тонус. По крайней мере столь мощных стартов в национальном первенстве мы при Сергее Семаке не видели. Два матча — две победы, это ожидаемо. Ровно тем же могут похвастать ещё три клуба. Впечатляют именно лёгкость и уверенность, с которыми действующий чемпион убирал с пути оппонентов. Благодаря восхитительной разнице забитых и пропущенных подходит к 3-му туру на первом месте.

Дебютант элитного дивизиона «Родина» пока ограничилась одним трансфером, приобретя испанца Посо. Тот живо показал товар лицом, но маловато будет. На уровне РПЛ требуется большее. За спиной — два поражения в двух турах. Без вариантов отлетели от «Спартака» со счетом 0:3, после чего закатили концерт на шесть мячей и два автогола с «Ростовом» (2:4). Улучшили настроение в Кубке России, где снесли с пути «Рубин» (5:0). Впрочем, «Зенит» нынче готов куражиться с аутсайдерами от всего сердца, а не катать вату. Родной стадион, поддержка болельщиков, прекрасный газон. Чего ещё надо?

Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург»

В Казани сойдутся соседи по турнирной таблице. Обе команды набрали за два тура чемпионата России по три очка — победа и поражение. Стоят рядышком. Отличаются прежде всего контекст и эмоциональное состояние. У «Оренбурга» они явно лучше. А как иначе? Состав за межсезонье ослаб, но с ходу продемонстрировали мощнейшую волю к победе. В Казани не так. Во-первых, остались без Мирлинда Даку. Во-вторых, во вторник получили жуткие 0:5 от «Родины» в Кубке России.

Букмекеры склоняются к «низовому» матчу, хотя у нас есть вопросы. Казанцы должны быть заряжены, пока во всех трёх матчах с их участием пробивался тотал больше. Как и у «Оренбурга» в РПЛ. Две играющие команды, самое начало сезона, понятная мотивация — кого стесняться? На наш взгляд, работа у вратарей будет. На тотал больше 2 мячей дают нестыдные 1.64 — надёжно, с подстраховкой. Мы же рискнём взять голы в обе стороны почти за двойку. Пора показать, на что способен «Рубин» без Даку.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала

Как же похорошело «Динамо» после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера! Махачкалинское. У московского-то поводов для гордости нет. Более того — это одно из главных разочарований старта сезона в российском футболе. По итогам двух туров РПЛ в копилке лишь одно очко, хотя сетовать на календарь нельзя. Виноваты сами. Как же так, Сандро?

Махачкалинцы же по итогам двух туров сенсационно входят в группу команд без очковых потерь. Букмекеры при этом отдают явное предпочтение москвичам. Нам же лучше: гол Махачкалы можно взять за замечательный коэффициент 1.75. Во-первых, моменты команда создаёт исправно, реализация на фоне прошлого сезона преобразилась. Во-вторых, бело-голубые не внушают доверия в своей штрафной. В третьих, после жуткого старта Шварцу нужна победа. Желательно убедительная. Хозяева пойдут вперёд большими силами, гости получат больше шансов. Хватит ли этого для набора очков — увидим.

Экспресс на матчи РПЛ 9 августа 2026 года

Ставка 1: «Краснодар» не проиграет «Спартаку» за 1.77.

«Краснодар» не проиграет «Спартаку» за 1.77. Ставка 2: тотал больше 3 голов в матче «Зенит» — «Родина» за 1.80.

тотал больше 3 голов в матче «Зенит» — «Родина» за 1.80. Ставка 3: обе команды забьют в матче «Рубин» — «Оренбург» за 1.97.

обе команды забьют в матче «Рубин» — «Оренбург» за 1.97. Ставка 4: «Динамо» Махачкала забьёт «Динамо» Москва за 1.75.

Общий коэффициент: 1.77 х 1.80 х 1.97 х 1.75 = 10.9.