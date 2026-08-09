«Факел» — «Ахмат». Спасибо «Спартаку» за урок

10 августа состоится встреча 3-го тура чемпионата России по футболу «Факел» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Факел» — «Ахмат» 10 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.28. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.38.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99.

Прогноз на матч чемпионата России «Факел» — «Ахмат»

Программа 3-го тура чемпионата России по футболу завершится в понедельник одним матчем. В Воронеже местный «Факел» сойдётся с «Ахматом». Обеим командам нужно побеждать здесь и сейчас, ведь старт сезона сложился ниже ожиданий. Шутка ли — на двоих набрано одно очко. Никуда не годится. Исправляться требуется здесь и сейчас.

Воронежцы расположились на дне турнирной таблицы с двумя поражениями. Оба по-своему примечательны. Как водится, с разницей в один мяч. С бойцовскими качествами и характером порядок, мастерства категорически не хватает. 1:2 с махачкалинским «Динамо» на своём поле — лучшее тому подтверждение. Атлетичный футбол, обилие единоборств и подборов. Клуб из Дагестана тоже обладает скромнейшим бюджетом. Однако бросалось в глаза, что эта команда банально лучше. Поражение напрягло: для сохранения прописки проигрывать дома прямым конкурентам никак нельзя.

Неделю спустя едва не отправили в нокаут «Краснодар» на его поле. 0:3 к исходу часа игры, вроде бы всё ясно. Уже на исходе основного времени забили два мяча за считаное количество минут и заходили за третьим. Внушает уважение, не добавляет очков. Может, хоть на своём поле с «Ахматом» зацепятся? Три поражения кряду в РПЛ — так и до смены тренера недалеко. В Воронеже к этому привыкли.

«Ахмат» набрал всего одно очко. Делаем поправку на уровень сопротивления: 1:1 с «Локомотивом» и 1:2 — от «Спартака». И невезение. В первом случае пропустили единственный мяч после грубой ошибки полевого игрока, во втором в компенсированное время остались ни с чем из-за не менее непозволительной оплошности вратаря. Словом, заслуживали большего, но имеют что имеют.

После крепкой работы на трансферном рынке от Станислава Черчесова ждут результата. Пора побеждать. Соперник, конечно, кусачий и неприятный, но по уровню таланта явно уступает. Не видим смысла мудрить: на П2 выставлен замечательный коэффициент 2.28. Разъярённые грозненцы захотят исправиться. В принципе, линия позволяет даже докупить нулевую фору на гостей. Тогда коэффициент упадёт до 1.66, зато ничья обернётся возвратом. Выбирайте на свой вкус.

Ставка: «Ахмат» победит за 2.28.