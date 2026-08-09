«Арсенал» — «Манчестер Сити»: битва учеников Гвардиолы за Суперкубок

16 августа состоится матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Кто фаворит матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»?

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.60. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.60. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Клубный сезон в Европе стучится в двери и окна. Английский футбол — в первых рядах. Кубок лиги уже стартовал. 12 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, где «Астон Вилла» постарается оставить с носом бывший клуб Унаи Эмери — «ПСЖ». Следом старт возьмёт Чемпионшип, а там и до АПЛ недалеко! Но сначала — Суперкубок страны. Вывеска замечательная. Ещё одна бывшая команда Эмери «Арсенал» сойдётся с «Манчестер Сити».

Лондонцы впервые за два с лишним десятка лет стали чемпионами Англии. «Манчестер Сити» не потянул АПЛ и Лигу чемпионов, утешился внутренними кубковыми турнирами. Пропылесолил Кубок лиги и Кубок Англии. В первом случае в финале задушил как раз «Арсенал», во втором оказался сильнее «Челси». Преимущества своего поля ни у кого не будет. Игру отправили аж в Кардифф. Так что обладатель первого трофея в сезоне определится в Уэльсе.

Фаворита нет. Совсем. Букмекеры выставляют абсолютно одинаковые котировки хоть на победу в основное время (по 2.60), хоть любым способом (по 1.93). Значит, никаких проблем с интригой нет. Как и с сюжетами. Самый очевидный — дуэль учеников Хосепа Гвардиолы. Каталонец ушёл в закат после насыщенного десятилетия в Манчестере. Его пост занял Энцо Мареска, «Арсенал» по-прежнему ведёт за собой Микель Артета. Любопытно.

Скучно быть не должно, хотя физическое состояние соперников после утомительного лета и короткой предсезонки вызывает разумные сомнения. Голы в обе стороны идут за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.88. Если обе команды отличатся в каждом из таймов, зайдёт коэффициент 10.0. Букмекеры считают, что меру удастся соблюсти. В четырёх из пяти последних личных встреч «обе забьют» доезжала.

Ставки на победу любого из клубов всухую идут за 4.40. Если же стороны вдохновятся финалом чемпионата мира по футболу — 2026 и обойдутся без голов в основное время, сыграет коэффициент 9.50. Куда вероятнее результативная ничья (4.50).

А наиболее вероятный результат по итогам двух таймов — ничья 1:1, на неё дают 6.60. Быстрого гола букмекеры не ждут. На открытие счёта к исходу 15 минут дают 2.90. Похоже, нам предстоит запастись терпением. Соперники умеренно загадочны и стоят друг друга. Не факт, что 90 минут им хватит.