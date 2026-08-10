Заключительный матч 3-го тура РПЛ, Кубок лиги Англии и другое

Сегодня, 10 августа, среди прочих состоятся заключительный матч 3-го тура РПЛ, встреча первого раунда Кубка английской лиги и игра стартового тура чемпионата Португалии. Предлагаем экспресс на эти три события.

Прогноз на матч «Факел» — «Ахмат»

«Факел» остался без очков после поражений от махачкалинского «Динамо» (1:2) и «Краснодара» (2:3). «Ахмат» сыграл 1:1 с «Локомотивом», а затем уступил «Спартаку» со счётом 1:2. Грозненцы тоже пока не побеждали, но пропустили на три гола меньше и выглядели организованнее при игре без мяча.

Воронежцы забивали в обеих встречах, поэтому брать чистую победу гостей рискованно. При этом хозяева слишком часто ошибаются при переходах в оборону, а «Ахмат» располагает более качественными исполнителями для быстрых атак. Выбираем победу «Ахмата» с форой (0) за 1.60.

Прогноз на матч «Плимут» — «Эксетер»

«Плимут» завершил подготовку без поражений, в последних встречах сыграв 0:0 с «Бристоль Сити» и разгромив «Тависток» — 4:1. «Эксетер» уступил «Торки» со счётом 1:2, после чего разошёлся миром с тем же «Бристоль Сити» — 1:1.

Девонское дерби редко проходит спокойно, однако хозяева лучше провели предсезонку и получили более убедительные результаты в матчах с соперниками сопоставимого уровня. Дополнительное преимущество обеспечат заполненный «Хоум Парк» и более длинная скамейка. Выбираем победу «Плимута» за 1.57.

Прогноз на матч «Санта-Клара» — «Насьонал»

В прошлом сезоне команды сыграли 3:3 на Мадейре, после чего «Санта-Клара» победила дома со счётом 2:0. Азорцы не уступают «Насьоналу» на протяжении трёх встреч и выиграли два предыдущих домашних матча.

«Санта-Клара» завершила прошлый чемпионат двумя домашними победами подряд, тогда как «Насьонал» не выигрывал в стартовом туре Примейры в 10 последних сезонах со своим участием. В равной по составам паре фактор стадиона «Сан-Мигел» должен стать определяющим. Выбираем победу «Санта-Клары» за 1.85.

Экспресс на футбольные матчи 10 августа 2026 года

Ставка 1: «Ахмат» победит с форой (0) в матче с «Факелом» за 1.60.

Ставка 2: победа «Плимута» в матче с «Эксетером» за 1.57.

Ставка 3: победа «Санта-Клары» в матче с «Насьоналом» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.60 х 1.57 х 1.85 = 4.65.