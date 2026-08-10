«Кайрат» — «Левски». Дальше — без казахов

Чемпион Болгарии не проиграл ни одного из восьми официальных матчей сезона.

11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» — «Левски». Встреча пройдёт на стадионе «Туркестан Арена» в Туркестане и начнётся в 18:00 мск. Первый матч завершился победой болгарского клуба со счётом 1:0.

Коэффициенты на матч «Кайрат» — «Левски» 11 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Кайрата» предлагается с коэффициентом 2.40. Победа «Левски» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход доступен за 3.50.

Аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.23. Победа «Левски» с форой (0) предлагается с коэффициентом 2.00. Проход болгарского клуба в следующий раунд доступен за 1.32.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» — «Левски»

Статус «Кайрата» во многом обусловлен дальним перелётом гостей, климатом и необходимостью хозяев отыгрывать один мяч. Только первая встреча не показала реального равенства команд. Казахстанцы уступили со счётом 0:1, но итоговый результат получился для них даже благоприятным: «Левски» нанёс 13 ударов против 0, четырежды попал в створ и подал больше угловых — 7:1. Сержинью забил лишь на 90+2-й минуте, причём с помощью рикошета.

До пропущенного мяча команда Рафаэля Уразбахтина практически не пыталась переходить в позиционное нападение. Марк Гуаль и Эдмилсон оставались без поддержки, фланги не давали продвижения, а после перерыва замены тоже не изменили характер встречи. Отдельной проблемой стало отсутствие получившего травму Жоржинью. Один из основных футболистов забил «Сутьеске» и помог «Кайрату» уверенно пройти первый раунд, однако в Софии хозяевам не пришлось сдерживать его скорость.

«Левски» подтверждает качество игры на протяжении всей квалификации. Чемпион Болгарии начал с ничьей 1:1 в гостях у «Бораца», после чего разгромил соперника дома — 4:0. В следующем раунде команда Хулио Веласкеса обыграла «Университатю» — 1:0, а в Крайове удержала устраивавшую её ничью — 2:2. За пять еврокубковых встреч софийцы забили девять мячей и пропустили только три.

В чемпионате Болгарии гости до пятничной встречи с «Локомотивом» также шли без потерь: победили «Дунав» — 2:1, софийский «Локомотив» — 2:1 и «Септември» — 3:0. Отсутствие Акрамa Бураса и Майкона не помешало качественно провести первую игру с «Кайратом». Алекс Сентельес и Гашпер Трдин справились с заменой травмированных, а глубина состава позволила Веласкесу усилить атаку выходом Око-Флекса, Переа и Сержинью.

Недооценивать «Кайрат» при этом нельзя. Алмаатинцы занимают второе место в чемпионате Казахстана, набрав 45 очков в 20 турах и потерпев только одно поражение при разности мячей 39:14. Во втором раунде Лиги чемпионов они уже отыграли минимальное отставание от «Омонии»: победили дома 1:0, а затем прошли соперника в серии пенальти. Всего в пяти нынешних матчах квалификации казахстанский клуб пропустил три мяча.

Дополнительное преимущество хозяев — возможность спокойно подготовиться к ответной игре. Матч КПЛ с «Женисом», запланированный на 8 августа, перенесён, тогда как «Левски» 7 августа встретился с пловдивским «Локомотивом». Однако настоящего домашнего поля у «Кайрата» не будет. Из-за подготовки Центрального стадиона Алма-Аты к массовому мероприятию команда вынуждена играть в Туркестане. Фактор поддержки сохранится, но привычные газон, размеры арены и окружение — нет.

«Кайрату» придётся действовать значительно смелее, чем в Софии, а значит, у Око-Флекса, Рейналдо и Переа появятся свободные зоны для контратак. «Левски» уже удержал преимущество в Крайове и гораздо убедительнее провёл первую встречу. Чистую победу гостей брать рискованно из-за их плотного календаря и осторожного турнирного положения, зато коэффициент 2.00 на страховочный вариант выглядит завышенным. Ожидаемый счёт — 0:1.

Ставка: победа «Левски» с форой (0) за 2.00.