«Црвена Звезда» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Деян Станкович всё исправит

11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Первая игра завершилась победой израильского клуба со счётом 1:0.

Коэффициенты на матч «Црвена Звезда» — «Хапоэль» 11 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.30. Победа «Хапоэля» оценивается коэффициентом 8.40. Ничейный исход доступен за 5.70.

Линия результативности установлена на отметке 3.5 мяча. Тотал меньше 3.5 мяча идёт за 1.68, а тотал больше 3.5 мяча — за 2.10. Победа «Црвены Звезды» с форой (-1.5) предлагается с коэффициентом 1.81. Проход сербского клуба доступен за 1.46, израильского — за 2.60.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Хапоэль» Б-Ш

Результат первой встречи заставляет осторожнее относиться к крупной победе хозяев, однако по содержанию игры поражение белградцев выглядело случайным. Команда Деяна Станковича нанесла 16 ударов против семи, чаще била в створ — 7:2, подала больше угловых — 8:3 и владела мячом 58% времени. «Хапоэль» реализовал один из немногих моментов благодаря Захи Ахмеду, после чего сосредоточился на обороне.

При этом «Црвена Звезда» превосходила соперника ещё до удаления Матана Балтаксы на 60-й минуте. Мирко Иванич несколько раз получал пространство перед штрафной, Бруно Дуарте и Осман Букари не реализовали хорошие возможности, а после перерыва опасно били Марко Арнаутович и Мухаммед Чам Сарачевич. Офир Марсиано провёл качественный матч, однако рассчитывать на ещё одну встречу без единого пропущенного мяча при таком количестве давления рискованно.

Главная проблема сербов заключалась не в создании моментов, а в реализации и торопливости. Станкович после матча признал, что его футболисты принимали неправильные решения в завершающей стадии и не сумели правильно использовать численное преимущество. В Белграде тренер может сразу выпустить более атакующий состав с Марко Арнаутовичем, Александаром Катаи и Лоизосом Лоизу. Все трое уже подтвердили готовность решать подобные задачи в нынешней квалификации.

В предыдущем еврокубковом матче на «Райко Митиче» хозяева разгромили «Ларн» — 5:0. Катаи открыл счёт уже на третьей минуте, Арнаутович оформил дубль, а ещё по мячу забили Лоизос Лоизу и Букари. Североирландцы нанесли только один удар в створ, тогда как белградцы постоянно создавали моменты и продолжали атаковать даже при крупном преимуществе. В остальных домашних встречах сезона «Црвена Звезда» также победила «Мачву» — 5:0 и «Войводину» — 3:1.

У «Хапоэля» гораздо меньше оснований уверенно чувствовать себя за пределами номинально домашней арены. Во втором раунде израильтяне проиграли «Викингуру» в Рейкьявике — 1:2, после чего отыгрались в Венгрии — 2:0. Первая встреча с «Црвеной Звездой» также проходила в Сомбатхее и собрала лишь 882 зрителя. Теперь команда Рана Козуха окажется на настоящем поле соперника и под значительно более серьёзным давлением трибун.

Дополнительной проблемой гостей станет дисквалификация Балтаксы. Основной защитник получил две жёлтые карточки в течение двух минут и не поможет команде в Белграде. «Хапоэль» наверняка начнёт с низкого блока, но сохранить прежнюю плотность без одного из центральных защитников будет сложнее. Если хозяева забьют первыми, им всё равно придётся продолжать давление: минимальная победа только переведёт противостояние в дополнительное время, а для прямого выхода необходим перевес минимум в два мяча.

Коэффициент 1.30 на обычную победу сербов слишком мал. Намного интереснее фора: «Црвена Звезда» уже забила 13 мячей в трёх домашних встречах, имеет несколько равноценных вариантов в атаке и получила достаточно моментов даже в неудачном первом матче. В Белграде преимущество хозяев должно выражаться не только территориально, но и в счёте. Ожидаемый результат — 3:0.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1.5) за 1.81.