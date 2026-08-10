«Штурм» — «Фенербахче». Гринвуд выбьет Худякова из Лиги чемпионов

11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Штурм» — «Фенербахче». Встреча пройдёт на стадионе «Меркур Арена» в Граце. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Первый матч завершился победой стамбульского клуба со счётом 2:0.

Коэффициенты на матч «Штурм» — «Фенербахче» 11 августа 2026 года

Букмекеры считают гостей фаворитами. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом приблизительно 1.92. Победа «Штурма» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход доступен примерно за 3.77.

Аналитики ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Проход «Фенербахче» в следующий раунд оценивается коэффициентом в районе 1.10.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Штурм» — «Фенербахче»

Преимущество в два мяча способно заставить гостей играть осторожнее, поэтому ставка на их победу кажется менее очевидной, чем перед первой встречей. Только «Фенербахче» получил настолько большое превосходство в Стамбуле, что может не просто защищать результат, а спокойно дожидаться ошибок вынужденного раскрываться соперника. Коэффициент около 1.90 на команду Исмаила Картала всё ещё выглядит привлекательным.

В первой встрече турецкий клуб владел мячом 72% времени, нанёс 17 ударов против пяти, был лучше и по попаданиям в створ — 10:1. Даниил Худяков совершил восемь сейвов и не позволил хозяевам довести счёт до разгромного. Вратарь «Штурма» провёл действительно сильный матч, однако повторно выдержать такое количество ударов будет трудно.

«Фенербахче» забил уже на 10-й минуте: Керем Актюркоглу выполнил передачу на Андерсона Талиску, и бразилец точно пробил из штрафной. Перед перерывом Марко Асенсио разыграл угловой под удар Мэйсону Гринвуду, который отправил мяч в дальний угол. Оба гола стали следствием преимущества гостей в индивидуальном мастерстве. При этом Гринвуд и Асенсио были заменены уже на 69-й и 70-й минутах соответственно, поэтому не должны испытывать серьёзных проблем с восстановлением.

Не стоит полностью списывать «Штурм» после одной неудачной встречи. В предыдущем раунде австрийцы дважды победили шотландский «Хартс» — 4:0 и 2:0, а Даниил Худяков не пропустил ни одного мяча. Однако чемпионат команда начала с ничьей 1:1 с «Тиролем», а затем практически ничего не создала против более качественной обороны «Фенербахче». Успехи в противостоянии с шотландцами подтвердили скорее разницу в классе, нежели готовность хозяев конкурировать с нынешним составом турецкого клуба.

Существенное значение имеет и календарь. 8 августа «Штурм» проводил выездной матч чемпионата Австрии с «Хартбергом», а уже через три дня должен отыгрывать два мяча у «Фенербахче». Турецкая Суперлига стартует только 14 августа, поэтому команда Исмаила Картала получила почти неделю на подготовку к ответной встрече. Преимущество в свежести особенно важно для Н'Голо Канте и Маттео Гендузи, которым предстоит сдерживать первые атаки хозяев и быстро доставлять мяч вперёд.

Без кадровой потери гости не обошлись. Джейден Остерволде получил повреждение в первом тайме и был заменён на Арчи Брауна. У защитника диагностирован частичный разрыв сухожилия задней поверхности бедра, поэтому в Граце он не сыграет. Тем не менее Браун помог сохранить ворота в неприкосновенности, а рядом с ним действовали Натан Аке и Милан Шкриньяр. Потеря одного защитника не должна разрушить настолько качественную линию обороны.

«Штурму» необходимо побеждать с разницей минимум в два мяча, а значит, сохранить прежний компактный блок хозяева не смогут. Чем дольше счёт останется 0:0, тем выше им придётся поднимать крайних защитников. Гринвуд, Актюркоглу и Асенсио получат значительно больше пространства, чем в Стамбуле, где австрийцы почти весь матч оборонялись. «Фенербахче» может пропустить после домашнего давления, однако должен создать достаточно моментов, чтобы одержать ещё одну победу. Ожидаемый счёт — 1:2.

Ставка: победа «Фенербахче» за 1.92.