«Будё-Глимт» — «Юнион». Моргать запрещается

11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Юнион». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Будё-Глимт» — «Юнион» 11 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 1.71. Победа «Юниона» оценивается коэффициентом 3.78. Ничейный исход можно найти в линии за 4.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Юнион»

Гвоздь программы среди ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Во-первых, вывеска добротная. Обе команды переживают лучшие времена в своей истории, изрядно наследив в еврокубках в последние годы. В том числе и в Лиге чемпионов. По части качества футбола и интриги проблем тут точно не будет. А это уже кое-что.

Во-вторых, должно быть очень весело. Да вы взгляните на линию букмекеров: на классический тотал больше 2.5 гола дают менее 1.50. Смешной и показательный коэффициент. Оно и понятно: соперники играют зрелищно, интенсивно, в атаку. Никаких автобусов и низких оборонительных блоков. Их путь — смелый прессинг, постоянное давление. Способствует результатам, повышает статистику и трансферную стоимость футболистов. Сплошная выгода.

Первый матч противостояния — лучшая реклама недооценённого, но храброго и искреннего футбола. В Бельгии было всё. Шесть голов, например. Был характер: обе команды по ходу встречи уступали в счёте, однако находили способы и силы отыграться. Был пенальти. Было семь жёлтых карточек. Была и инфарктная развязка. На 88-й минуте отличились бельгийцы, уже в компенсированное время норвежцы вернули должок.

Кое-чего, впрочем, всё же не было. Победителя. Что ж, тем интереснее ответный матч. На внутренней арене «Будё-Глимт» стремится вернуть себе чемпионский титул. Первенство Норвегии перевалило за экватор, пауза на чемпионат мира завершилась месяц назад, тонус давно набран. В Бельгии тем временем ограничились Суперкубком, а в минувшие выходные провели 1-й тур.

Как вы знаете, на своём поле норвежцы вдвойне опасны. Искусственный газон редко встречается на таком уровне, но в условиях «Будё-Глимт» это неизбежность. Вот и букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Однако «Юнион» хорош, а коэффициент невелик. Так что риск видится чрезмерным. Куда надёжнее заиграть тотал больше 3 голов с коэффициентом 1.77. Результат может быть любым, но веселье гарантировано. При трёх мячах букмекер вернёт деньги.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.77.