«Лион» — «Спарта». Толиссо и Опенда останутся в Лиге чемпионов

11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Лион» — «Спарта». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Лион» — «Спарта» 11 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 1.60. Победа «Спарты» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Лион» — «Спарта»

Это нечемпионская квалификация. Обе команды на предыдущих раундах не отмечались, начав борьбу с третьей отборочной стадии. Соперники, естественно, регулярно выступают в еврокубках. Правда, не всегда в Лиге чемпионов. Так будет и на этот раз, кому-то придётся понизиться до Лиги Европы. А жаль — давать зрелище они умеют.

Разумеется, по уровню исполнительского мастерства французский клуб имеет преимущество. Для него Лига чемпионов особенно важна. Пик финансовых проблем позади, но ситуация остаётся сложной. Год назад вовсе рисковали понижением в классе, однако всё же смогли убедить футбольные органы страны и остались в Лиге 1. С учётом условий выступили выше всяких похвал. На флажке заняли четвёртое место в турнирной таблице, отстав от третьего лишь на одно очко. О большем вряд ли кто-то мечтал.

Увы, неделю назад мало что получилось. Находятся на пороге вылета после поражения в Чехии со счётом 1:2. Жаловаться могут только на себя. Вышли вперёд на исходе первого тайма после автогола, свалившимся счастьем распорядились паршиво. Ближе к середине второго отрезка подсели, тренер затянул с заменами. Получили два мяча за шесть минут. Вдвойне обидно, ведь между ними опытнейший Корентин Толиссо не реализовал пенальти. Нужно исправляться на своём поле.

«Спарта» имеет богатый опыт противостояния сильнейшим клубам Европы. И не таких видала. Ставит на смелый футбол, с прессингом и вертикальными атаками. В минувшем сезоне отстала от «Славии» на четыре очка. В классе уступает, но имеет два козыря. Прежде всего, конечно, мяч форы. Это и страховка, и необходимость рисковать для соперника. Второе — тонус. В чемпионате Чехии сыграно три тура, Лига 1 до сих пор не стартовала.

Есть подозрение, что этот фактор и сказался во втором тайме предыдущей встречи. Полагаем, за неделю «Лион» подтянет физическое состояние, а поддержка трибун при необходимости добавит сил. Статус фаворита вопросов не вызывает. На П1 дают скромнейшие 1.60, придётся выкручиваться. Можно не мудрить, проход клуба из Франции доступен за 1.85. Гораздо интереснее, чем лезть в форы. Исключать дополнительное время тут точно нельзя. Пражане в самом деле опасны.

Ставка: «Лион» пройдёт в следующую стадию за 1.85.