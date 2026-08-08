Лебединая песня или новый вызов? Чего ждать от Салаха в Турции

Мохамед Салах определился с новым клубом. Многие ждали, что египтянин, покинув «Ливерпуль», отправится в Саудовскую Аравию или в какую-то другую азиатскую страну, где платят много, а интенсивность чемпионата не такая высокая. Но форвард выбрал Турцию, а его новой командой стал «Трабзонспор». И это интригует. Во-первых, это явная заявка на то, чтобы побороться с «Фенербахче» и «Галатасараем» за чемпионство, а во-вторых, клуб из Трабзона сыграет в Лиге Европы. Так что Салаха будем видеть часто. Ну а букмекеры принимают ставки на его успехи. Изучаем коэффициенты.

Салах поднял шансы «Трабзонспора» на чемпионство

В принципе, «Трабзонспор», конечно, не был главным фаворитом турецкой Суперлиги, однако котировался высоко. Прошедший сезон команда завершила на третьем месте, а букмекеры оценивали её четвёртой в списке претендентов на чемпионство в новом чемпионате Турции, предлагая коэффициент 17.00.

Но такой трансфер — это заявка на успех. И аналитики снизили котировку после подписания Салаха. Теперь на чемпионство команды можно поставить за 11.00. С таким же коэффициентом можно заключить пари на «Бешикташ». Впереди только два местных гранда — «Фенербахче» и «Галатасарай», на эти команды дают одинаковую котировку 2.10.

Конечно, Салах станет главной звездой «Трабзонспора». До него наиболее известным и статусным был скандальный экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Ну а в нападении египтянину предстоит играть с Полом Онуачу, который стал одним из лучших бомбардиров в прошлом сезоне Суперлиги. Ну а тренирует команду из Трабзона хорошо знакомый российским болельщикам экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке.

Если говорить о достижениях, в последний раз «Трабзонспор» становился чемпионом в 2022 году. Этой победы пришлось ждать почти 40 лет, с 1984 года. Вмешаться в борьбу между стамбульскими клубами очень сложно. По сути, клубы вне «большой тройки» обречены ждать провала грандов. Иногда дожидаются. Однако подписание Салаха — это сигнал: в Трабзоне готовы всерьёз побороться с топами турецкой лиги.

Сколько голов забьёт Салах?

Конечно, от Мохамеда ждут голов. Чемпионат Турции, в котором много звёзд, находящихся, скажем так, в возрасте, должен ему подойти. Ниже скорости, менее интенсивная игра. Правда, и класс партнёров ниже. Но египтянин вполне способен самостоятельно создавать себе моменты.

Прямо сейчас букмекеры установили основные тоталы на отметке в 19.5 гола и 10.5 передачи. Коэффициенты на «больше» и «меньше» этих показателей равные — 1.85. Конечно, здесь ориентировались на его средние показатели в АПЛ. Посмотрим, как пойдёт адаптация, но в прошлом году Эльдор Шомуродов и одноклубник Салаха Онуачу забили в Суперлиге по 22 гола. Так что по своим футбольным качествам, конечно же, Мохамеду пробить букмекерские тоталы по силам. Тем более что «Трабзонспор» близок к тому, чтобы подписать в помощь бывшего партнёра египтянина по «Ливерпулю» — Дарвина Нуньеса.

Как бы ни сложилось у Салаха в Турции, следить за этим будет интересно. Трансфер по-настоящему громкий, зарплата у Мохамеда огромная. Посмотрим, сможет ли он отработать эти деньги и принести «Трабзонспору» успех.