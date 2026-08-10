Матч недели «ПСЖ» — «Астон Вилла». Сафонов, берегись!

12 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла». Игра пройдёт в австрийском Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла»

Букмекеры отдают предпочтение французскому клубу. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.70. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла» 12 августа

Конечно, «ПСЖ» гораздо мощнее. Конечно, букмекерские компании считают французский клуб явным фаворитом. В идеальном мире и идеальных условиях подопечные Луиса Энрике наверняка добыли бы победу с ощутимым запасом. Но мы находимся не в идеальном мире. И интриги здесь гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Хотя, естественно, шансы парижан и в самом деле выше. Спорить с этим невозможно.

Дело в том, что «ПСЖ» второй год подряд фактически лишён отдыха. Прошлым летом было так: финал Лиги чемпионов, финал клубного чемпионата мира. Отпуск лидеров исчислялся днями, набирать форму и собираться с мыслями пришлось на ходу. К счастью, конкуренция в Лиге 1, мягко говоря, невелика. Тренерский штаб крайне широко ротировал состав и никуда не спешил. Оказалось, что от этого подхода выиграли все.

Удивительный «Ланс» обеспечил победу нейтральным зрителям, ведь интрига жила до финиша турнира. Парижане же не спеша пришли в себя. К весне маховик раскрутился до таких оборотов, что остановить его не удалось никому. Очередная победа в чемпионате Франции не удивила, а вот две Лиги чемпионов подряд — это триумф. Но, как известно, за всё приходится платить. Парижане это точно прочувствовали.

Снова сыграли в последнем матче клубного сезона. Имели широчайшее представительство на чемпионате мира — 2026. Подавляющее большинство футболистов добралось до поздних стадий. Проще говоря, времени на отдых снова в обрез. Набирать форму снова предстоит через матчи. Дело понятное и житейское, форсировать ситуацию ради второстепенного трофея глупо. Для нас это важно по другим причинам: шансы «Астон Виллы» повышаются.

Унаи Эмери своё дело знает. Кубковый формат — его территория. Великолепно готовится к конкретным оппонентам, разбирает до мельчайших подробностей, находит противодействие. Между тем «ПСЖ» в предсезонке подтвердил сомнения. 0:3 от скромнейшей «Мальорки» не дадут соврать. Брать ли Х2 за 2.22 — вопрос вкуса, хотя Эмери наверняка приготовит что-то для бывшего клуба. А вот гол «Астон Виллы» за 1.75 напрашивается. Оборона парижан сейчас явно не в форме.

Ставки: «Астон Вилла» забьёт за 1.75.