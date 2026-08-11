Станкович исправляется, Худяков вылетает, а «Будё-Глимт» и «Юнион» устраивают шоу

Сегодня, 11 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Выбрали для вас самые интересные встречи, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Юнион»

Гвоздь программы среди ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Во-первых, вывеска добротная. Обе команды переживают лучшие времена в своей истории, изрядно наследив в еврокубках в последние годы. В том числе и в Лиге чемпионов. По части качества футбола и интриги проблем тут точно не будет. А это уже кое-что.

Во-вторых, должно быть очень весело. Да вы взгляните на линию букмекеров: на классический тотал больше 2.5 гола дают менее 1.50. Смешной и показательный коэффициент. Оно и понятно: соперники играют зрелищно, интенсивно, в атаку. Никаких автобусов и низких оборонительных блоков. Их путь — смелый прессинг, постоянное давление. Способствует результатам, повышает статистику и трансферную стоимость футболистов. Сплошная выгода. Мудрить не будем, тотал больше 3 мячей выглядит здраво.

Прогноз на матч «Штурм» — «Фенербахче»

Преимущество в два мяча способно заставить гостей играть осторожнее, поэтому ставка на их победу кажется менее очевидной, чем перед первой встречей. Только «Фенербахче» получил настолько большое превосходство в Стамбуле, что может не просто защищать результат, а спокойно дожидаться ошибок вынужденного раскрываться соперника. Коэффициент около 1.90 на команду Исмаила Картала всё ещё выглядит привлекательным.

«Штурму» необходимо побеждать с разницей минимум в два мяча, а значит, сохранить прежний компактный блок хозяева не смогут. Чем дольше счёт останется 0:0, тем выше им придётся поднимать крайних защитников. Гринвуд, Актюркоглу и Асенсио получат значительно больше пространства, чем в Стамбуле, где австрийцы почти весь матч оборонялись. «Фенербахче» может пропустить после домашнего давления, однако должен создать достаточно моментов, чтобы одержать ещё одну победу. Ожидаемый счёт — 1:2.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Хапоэль» Беэр-Шева

Результат первой встречи заставляет осторожнее относиться к крупной победе хозяев, однако по содержанию игры поражение белградцев выглядело случайным. Команда Деяна Станковича нанесла 16 ударов против семи, чаще била в створ — 7:2, подала больше угловых — 8:3 и владела мячом 58% времени. «Хапоэль» реализовал один из немногих моментов благодаря Захи Ахмеду, после чего сосредоточился на обороне.

Коэффициент 1.30 на обычную победу сербов слишком мал. Намного интереснее фора: «Црвена Звезда» уже забила 13 мячей в трёх домашних встречах, имеет несколько равноценных вариантов в атаке и получила достаточно моментов даже в неудачном первом матче. В Белграде преимущество хозяев должно выражаться не только территориально, но и в счёте. Ожидаемый результат — 3:0.

Экспресс на Лигу чемпионов 11 августа 2026 года

Ставка 1: тотал больше 3 голов в матче «Будё-Глимт» — «Юнион» за 1.77.

тотал больше 3 голов в матче «Будё-Глимт» — «Юнион» за 1.77. Ставка 2: победа «Фенербахче» в матче со «Штурмом» за 1.92.

победа «Фенербахче» в матче со «Штурмом» за 1.92. Ставка 3: победа «Црвены Звезды» с форой (-1.5) в матче с «Хапоэлем» Беэр-Шева за 1.81.

Общий коэффициент: 1.77 х 1.92 х 1.81 = 6.15.