Клуб Азамата Мусагалиева в Кубке России и «Лион» — «Спарта» в Лиге чемпионов

Сегодня, 11 августа, следим за двумя футбольными турнирами — Лигой чемпионов и Кубком России. Предлагаем вашему вниманию прогнозы на матчи «Лион» — «Спарта» и «Динамо» СПб — ФК «10»

Прогноз на матч «Лион» — «Спарта»

Это нечемпионская квалификация. Обе команды в предыдущих раундах не отмечались, начав борьбу с третьей отборочной стадии. Соперники, естественно, регулярно выступают в еврокубках. Правда, не всегда в Лиге чемпионов. Так будет и на этот раз, кому-то придётся понизиться до Лиги Европы. А жаль — давать зрелище они умеют.

У «Спарты» богатый опыт противостояния сильнейшим клубам Европы. И не таких видала. Ставит на смелый футбол, с прессингом и вертикальными атаками. В минувшем сезоне отстала от «Славии» на четыре очка. В классе уступает, но имеет два козыря. Прежде всего, конечно, мяч форы. Это и страховка, и необходимость рисковать для соперника. Второе — тонус. В чемпионате Чехии сыграно три тура, Лига 1 до сих пор не стартовала.

Есть подозрение, что этот фактор и сказался во втором тайме предыдущей встречи. Полагаем, за неделю «Лион» подтянет физическое состояние, а поддержка трибун при необходимости добавит сил. Статус фаворита вопросов не вызывает. На П1 дают скромнейшие 1.60, придётся выкручиваться. Можно не мудрить, проход клуба из Франции доступен за 1.85. Гораздо интереснее, чем лезть в форы. Исключать дополнительное время тут точно нельзя. Пражане и в самом деле опасны.

Прогноз на матч «Динамо» СПб — ФК «10»

«Динамо» СПб — клуб из Второй лиги (дивизион «Б»). Подходит к важнейшей игре в затяжном игровом кризисе. В последних пяти матчах регулярного чемпионата команда смогла одержать всего одну победу, трижды сыграв вничью и уступив «Мурому». Проблемы с результативностью и недавняя смена главного тренера заставляют футболистов перестраиваться на ходу, что сильно бьет по сыгранности.

ФК «10», напротив, находится на эмоциональном подъёме после триумфа в Медиалиге и яркого прохода «Космоса» (3:2) на прошлой стадии Кубка России. Главное преимущество «Десятки» — сыгранный костяк из экс-профессионалов РПЛ (Идову, Чичерин, Голышев) и глубина скамейки, которую летом усилили вингер Илья Кухарчук и защитник Данила Козлов. Лидер атаки Сергей Кутузов находится в феноменальной форме и стабильно забивает.

Питерцы считаются номинальными фаворитами за счет статуса профессионального клуба, однако игровой спад и тренерские перестановки уравнивают шансы. «Десятка» не станет закрываться в обороне — Лактионов делает ставку на быстрые фланги и исполнительское мастерство Кутузова. Ослабленная защита хозяев точно допустит одну-две результативные ошибки, но домашние трибуны погонят «Динамо» вперед. Оптимальным выбором выглядит ставка на обоюдное взятие ворот.

Экспресс на футбол 11 августа 2026 года

Ставка 1: «Лион» пройдёт в следующую стадию за 1.85.

Ставка 2: обе забьют в матче «Динамо» СПб – ФК «10» за 1.52.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.52 = 2.81.