«ПСЖ» — «Ланс»: ни секунды покоя для Матвея Сафонова

Этот день будет особенно богат на национальные суперкубки. Как вы знаете, Италия и Испания проводят их в особом формате: в декабре и январе посещают арабские страны в количестве четырёх клубов, где радуют местную публику и шейхов, сражаясь за повышенные призовые. Там формат непривычный: два полуфинала, победители встречаются в решающем матче. До трофея две игры.

В Англии, Германии и Франции предпочитают боевую классику. Двое самых достойных по итогам минувшего сезона. Одна игра. 90 минут. Чуть больше, если этого не хватит для определения победителя. Так вот, 16 августа трофей разыграют разом в двух странах. В битве «Арсенала» с «Манчестер Сити» сойдутся главные ученики Хосепа Гвардиолы. Во Франции свой сюжет: маленький, но гордый «Ланс», поставивший на уши всю страну в прошлом сезоне, попробует оставить без трофея «ПСЖ».

Игра пройдёт в Лансе на стадионе «Боллар-Деллелис». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Суперкубок Франции 2026 . Финал Суперкубок Франции 2026 . Финал 16 августа 2026, воскресенье. 21:45 МСК Ланс Ланс Не начался ПСЖ Париж Кто победит в основное время? П1 X П2

Кто фаворит в матче «ПСЖ» – «Ланс»?

Букмекеры считают фаворитами парижан. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.83. Победа «Ланса» оценивается коэффициентом 4.44. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.78.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Ланс»

Разумеется, парижане – фавориты. О чём тут вообще говорить? Действующие чемпионы страны, две победы в Лиге чемпионов кряду, колоссальное число звёзд и суперзвёзд. На их успех по итогам двух таймов дают 1.83, итоговая победа идёт за 1.47. Многовато, правда? В чём подвох?

Он есть. Во-первых, подопечные Луиса Энрике проведут вторую игру за трофей в течение трёх с половиной дней! 12 августа у них сражение с «Астон Виллой» в Австрии за Суперкубок УЕФА, теперь вот станут решать вопрос на внутренней арене. Есть ли силы? «Ланс»-то готовился с чувством, с толком и с расстановкой. Да и сравнивать представительство команд на ЧМ-2026 даже как-то неловко. Состояние парижан вызывает вопросы.

Во-вторых, играть будут в Лансе. А это уже совсем другой разговор! Пожалуй, при поддержке родных трибун победа аутсайдера в основное время за 4.44 уже не кажется глупостью. Поставить на их успех любым способом можно за 2.75. Кусать фаворита на старте сезона на своём поле можно и нужно. Потом сделать это будет куда сложнее.

Букмекеры склоняются к высокой результативности, но перекос не столь велик: 1.75 на тотал больше 2.5 гола. Если же вы верите в Матвея Сафонова, рассмотри́те ставку на отсутствие голов «Ланса» за 2.70. Ещё дороже оценивается победа «ПСЖ» всухую — 3.30. Вдруг россиянин сыграет «на ноль», а звёздные партнёры сделают своё дело?