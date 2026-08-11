Каковы шансы медиаклубов во втором раунде Кубка России

В первом раунде Кубка России по футболу Путь регионов не потерял ни одного медиапредставителя. 2DROTS обыграли «Орёл» — 2:0, ФК «10» вырвал победу у «Космоса» — 3:2, «Фанком БроукБойз» прошли «БоМик» — 2:1, а «СКА-Ростов» оказался точнее пензенского «Зенита» в серии пенальти. Успешно стартовало и «Красное Знамя СиндЕкат», победившее «Московскую заставу — Кристалл» со счётом 3:2.

Матчи второго раунда пройдут с 11 по 13 августа. ФК «10» сыграет в Санкт-Петербурге 11 августа, остальные четыре медиапроекта выйдут на поле 12 августа. На этот раз любительских соперников почти не осталось: четыре команды встретятся с представителями Второй лиги, причём три — с клубами дивизиона «А».

ФК «10»: чемпион Медиалиги едет к лидеру

Дебют ФК «10» в Кубке России получился ярким. «Космос» забил уже на первой минуте, а после перерыва снова вышел вперёд, однако команда Дениса Лактионова дважды отыгралась. Сергей Кутузов оформил дубль, Пётр Тен сделал две голевые передачи, а решающий мяч был забит на 73-й минуте. В отличие от многих медиакоманд, «Десятка» не посыпалась после неудачного начала и выдержала полноценные 90 минут против профессионалов.

Теперь уровень сопротивления станет выше. «Динамо» СПб занимает первое место во второй группе дивизиона «Б»: 37 очков после 17 матчей. Петербуржцы только что обыграли «Тверь» — 3:2, а до этого сыграли вничью с «Искрой». Команда уже живёт в режиме регулярного профессионального первенства и проводит официальные матчи практически каждую неделю.

У ФК «10» другое преимущество — свежесть. После встречи с «Космосом» команда получила почти две недели на подготовку. Состав позволяет играть прагматичнее: в заявке есть Данила Козлов, Илья Кухарчук, Олег Плиев и Александр Зотов. В первом раунде опытные футболисты не тащили одеяло на себя, а дополнили сыгранный костяк чемпиона Медиалиги.

И всё же «Динамо» выглядит устойчивее. Петербуржцы проводят матч дома, имеют постоянную игровую практику и лучше привыкли к футболу без медийных правил. ФК «10» способен зацепиться за ничью и серию пенальти, но второй подряд камбэк уже маловероятен. Наш прогноз — проход «Динамо» СПб. Шансы ФК «10» оценим приблизительно в 40%.

2DROTS: фавориты, но уже без Кудряшова

2DROTS увереннее остальных провели стартовый раунд. «Орёл» был обыгран 2:0, причём оба мяча москвичи забили ещё до перерыва. Сначала отличился Илья Мазуров, затем Михаил Черномырдин удвоил преимущество. После этого команда не стала раскрываться и спокойно довела встречу до победы.

В Саранске состав придётся менять. Матч с «Орлом» стал последним в карьере Фёдора Кудряшова, который завершил выступления после первого раунда. Потеря опытного центрального защитника чувствительна, но 2DROTS остаются наиболее сыгранной медиакомандой в кубковом формате. В предыдущих розыгрышах клуб уже проходил представителей Второй лиги и добирался до четвёртого раунда.

При этом «Шумбрат» нельзя сравнивать с прошлогодней любительской командой. Саранцы теперь выступают во Второй лиге, набрали 32 очка в 17 встречах и идут четвёртыми в своей группе. В двух последних матчах команда уступила дома тамбовскому «Спартаку» — 1:2 и на выезде проиграла «Сатурну» — 2:4, но затем собралась и победила «СКА-Хабаровск-2» — 1:0.

Дополнительный фактор — «Мордовия Арена». В прошлом сезоне матч «Шумбрата» в Кубке России посетили 17 388 зрителей. Для ранних стадий турнира это огромная аудитория и совсем другая атмосфера, чем на трёхтысячном «Космосе». Тем не менее букмекеры справедливо считают гостей фаворитами. Наш прогноз — 2DROTS пройдут дальше, но, вероятно, с разницей не более чем в один мяч. Вероятность прохода — около 60%.

«Красное Знамя СиндЕкат»: профессиональный соперник ошибок не простит

Объединённая команда начала турнир с победы 3:2. Уже к 20-й минуте «Красное Знамя СиндЕкат» вело со счётом 3:1, однако концовка получилась нервной. «Московская застава — Кристалл» не реализовала пенальти, затем сократила отставание и до финального свистка сохраняла возможность перевести встречу в серию послематчевых ударов.

В составе достаточно знакомых фамилий. С первых минут вышли Дмитрий Арапов, Вячеслав Подберёзкин, Дмитрий Доронин и Алексей Герасимов. Поэтому считать «Красное Знамя СиндЕкат» обычной любительской командой неправильно. Проект обладает качеством и опытом, позволяющими наказать соперника за недооценку.

Но брянское «Динамо» вряд ли позволит себе такую роскошь. Клуб выступает в дивизионе «А» и подходит к Кубку России после двух побед подряд: 2:1 с «Динамо-Владивосток» и 1:0 с «Сибирью». Да, перед этим брянцы неожиданно получили четыре мяча от «Алании», однако быстро восстановились и снова начали набирать очки.

По спортивному уровню преимущество должно быть у гостей: они лучше организованы без мяча и постоянно играют с соперниками из дивизиона «А». Наш прогноз — «Динамо-Брянск» пройдёт дальше. Шансы «Красного Знамени» — около 25%.

«Фанком БроукБойз»: снова решат пенальти?

Первый матч объединённого проекта оставил смешанное впечатление. «Фанком БроукБойз» победили «БоМик» — 2:1, Фёдор Смолов отдал голевую передачу Кириллу Хвастухину, а Михаил Земсков забил второй мяч. Однако соперник из Цивильска до самой концовки сохранял интригу и отличился на 87-й минуте.

Следующий соперник прекрасно знаком. Год назад «Фанком» встретился с кировским «Динамо» на той же стадии. Основное время завершилось со счётом 1:1, а серия пенальти превратилась в отдельный матч — 13:12 в пользу любителей. Теперь к прошлогоднему костяку добавились возможности «БроукБойз», Фёдор Смолов, Павел Яковлев и Евгений Макеев.

Правда, нынешнее «Динамо» выглядит ещё надёжнее. Кировчане не пропустили ни одного мяча в четырёх последних матчах: 0:0 с «Волгарём», 1:0 с «Соколом», 1:0 с «Калугой» и 0:0 с «Машуком-КМВ». На этом отрезке команда набрала восемь очков, а её соперники практически не получали свободного пространства.

Аналитики всё же отдают минимальное предпочтение «Фанком БроукБойз»: 1.81 против 1.90 на проход. С этим можно согласиться лишь из-за глубины состава и прошлогоднего опыта. В основное время вновь напрашивается ничья, после которой всё решат пенальти. Наш прогноз — «Фанком БроукБойз» пройдут дальше, но это самая ровная из пяти пар.

«СКА-Ростов»: лидер Второй лиги будет сильнее

СКА едва не остановился уже в первом раунде. Ростовчане дважды выходили вперёд в матче с пензенским «Зенитом», но пропустили ответный мяч на третьей компенсированной минуте. В серии пенальти команда Андрея Каряки победила со счётом 6:5. Характер проявила, однако позволять сопернику возвращаться на последних секундах — тревожный сигнал перед выездом к лидеру.

СКА остаётся сильным медиаклубом. Команда дошла до финала МФЛ-7, а в кубковом составе появились Кирилл Набабкин, Роман Тугарев и Михаил Гащенков. Такой опыт помогает провести один большой матч, но не отменяет разницы в привычном темпе. После 29 июля ростовчане не играли официальных встреч, тогда как соперник продолжал сезон во Второй лиге.

Тамбовский «Спартак» перед последним туром лидировал в своей группе с 46 очками после 17 матчей. Затем команда неожиданно уступила «Строгино» — 0:1, но до этой осечки последовательно обыграла «Шумбрат» и «СКА-Хабаровск-2». Один неудачный матч не отменяет общего преимущества: тамбовчане стабильнее, организованнее и проводят встречу дома.

Наш прогноз — проход тамбовского «Спартака». СКА способен затянуть игру и снова добраться до пенальти, но его шансы не превышают 30%.

Кто останется в Кубке России?

Наиболее надёжный выбор — 2DROTS. Команда превосходит «Шумбрат» по индивидуальному качеству, уже уверенно провела первый раунд и получила статус фаворита у букмекеров. Вторым медиапроектом в третьем раунде должны стать «Фанком БроукБойз», хотя кировское дерби практически невозможно назвать предсказуемым.

ФК «10» способен организовать главную сенсацию, но «Динамо-СПб» выглядит устойчивее. Шансы СКА и «Красного Знамени» заметно ниже из-за уровня соперников.