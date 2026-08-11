Главный герой матча «ПСЖ» — «Астон Вилла»: Кварацхелия уже делал это

12 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало запланировано на 22:00 мск. Парижане получили шанс сразиться за трофей благодаря победе над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов — 1:1 и 4:3 по пенальти. Бирмингемцы в решающей встрече Лиги Европы разгромили «Фрайбург» со счётом 3:0.

Коэффициенты на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла» 12 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение французскому клубу. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.70. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на главного героя матча «ПСЖ» — «Астон Вилла»

Выбор главного героя можно было бы начать с Усмана Дембеле. В прошлом сезоне француз второй раз подряд получил награду лучшему игроку Лиги 1, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач в чемпионате. Однако подготовка Дембеле к Суперкубку получилась максимально короткой. Вместе с Дезире Дуэ и Брэдли Баркола он дошёл со сборной Франции до матча за третье место на чемпионате мира и отсутствовал в заявке «ПСЖ» на контрольную встречу с «Манчестер Юнайтед» 8 августа. Даже при выходе в стартовом составе никто не гарантирует ему все 90 минут.

У «Астон Виллы» наиболее очевидным кандидатом остаётся Олли Уоткинс, однако форвард тоже задержался на чемпионате мира и не попал в стартовый состав на генеральную репетицию с «Баварией». В атаке Унаи Эмери использовал Маджо, Гессана и Хеммингса. Уоткинс способен выйти с первых минут в Зальцбурге, но его физическое состояние и место в обновлённой атакующей структуре бирмингемцев пока вызывают вопросы.

У Хвичи Кварацхелии таких проблем нет. Сборная Грузии не участвовала в ЧМ-2026, поэтому вингер приступил к работе ещё 27 июля и прошёл предсезонную подготовку с самого начала. Он сыграл с «Мальоркой», где уже на третьей минуте завершил первую опасную комбинацию парижан, а затем попал в заявку на встречу с «Манчестер Юнайтед». На фоне позднего возвращения остальных звёзд именно Кварацхелия должен получить самое большое игровое время среди ведущих футболистов атаки.

Здесь важна не только степень готовности. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия забил 10 мячей, отдал шесть результативных передач и был признан лучшим игроком турнира. По количеству голов в главном еврокубке он опередил и Дембеле, и Витинью, и Дуэ. «ПСЖ» часто предоставляет грузину свободу в заключительной трети: он может оставаться на левом фланге, смещаться ближе к центру или открываться за спиной крайнего защитника.

С «Астон Виллой» у Хвичи уже связаны приятные воспоминания. В апреле 2025 года он забил победный мяч в первом четвертьфинале Лиги чемпионов: обыграл защитника на фланге, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. «ПСЖ» тогда победил со счётом 3:1. Нынешняя оборона команды Эмери тоже далека от оптимального состояния — бирмингемцы пропускали во всех пяти летних контрольных встречах, включая матчи с «Порту», «Реалом Сосьедад» и «Баварией».

Эмилиано Мартинес способен долго удерживать «Астон Виллу» в игре, а тактика Эмери наверняка будет направлена на перекрытие центра. Однако индивидуально Кварацхелия как раз лучше остальных готов вскрывать насыщенную оборону через обводку и смещения с фланга. Пока Дембеле и Дуэ набирают форму после чемпионата мира, грузин получает возможность стать первой атакующей опцией действующего победителя Лиги чемпионов.

Ставка: Хвича Кварацхелия забьёт или отдаст голевую передачу за 1.86.