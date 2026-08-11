«ПСЖ» — «Астон Вилла»: новый трофей на полке у Сафонова

12 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла». Игра пройдёт в австрийском Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Очередной трофей для парижан или же бирмингемцы смогут дать бой?

Коэффициенты на матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла» 12 августа 2026 года

Аналитики букмекерской компании «Леон» отдают предпочтение парижанам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в основное время предлагается с коэффициентом 1.68, что составляет приблизительно 60% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 4.30 (27%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.67 (23%).

На успех команды Луиса Энрике с учётом возможной серии пенальти предложили котировку 1.42, а на англичан можно поставить за 2.80.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в линии БК «Леон» с коэффициентом 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Всем читателям «Чемпионата» букмекер предлагает приветственный фрибет 3000 рублей за регистрацию, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла»

Европейский футбольный сезон откроется матчем за Суперкубок Европы. Афиша очень интересная, а вот футбол может оказаться не самым качественным. И у этого есть причины.

Если мы говорим о «ПСЖ», то здесь сыграет свою роль ЧМ-2026. Много игроков приняли участие в турнире, многие прошли практически до конца. Конечно, получили короткий отпуск. Естественно, до пиковой формы далеко. Собственно, об этом говорят и результаты контрольных матчей — 0:3 с «Мальоркой», например. Форсировать набор формы лидеров ради трофея Луис Энрике не будет. Трофей, конечно, имеет значение, но есть куда более серьёзные турниры. Да и рисковать здоровьем никто не будет.

Важно ещё и то, что «ПСЖ» провёл достаточно серьёзную ротацию, особенно в ближайшем резерве. Ушли Гонсалу Рамуш и Ли Кан Ин — они как раз на ЧМ-2026 освободились достаточно рано, сейчас могли бы пригодиться. Вообще, состав парижан предсказать достаточно сложно. Но наверняка мы увидим Матвея Сафонова в воротах и Хвичу Кварацхелию в нападении. Грузин должен стать главной движущей силой в атаке, ведь он на чемпионат мира не ездил.

В другой ситуации «Астон Вилла» вполне могла бы быть фаворитом матча, но кадровая ситуация у команды Унаи Эмери аховая. Морган Роджерс, Юри Тилеманс и Люка Динь команду покинули, а это всё ключевые игроки. Последний, кстати, перебрался как раз в «ПСЖ». Да, им на смену пришли качественные футболисты, однако нужно время, чтобы вписать их в игру. Да ещё травмы вмешались. Не сыграют Леон Бейли, Амаду Онана и один из новичков Йохан Манзамби. Под вопросом ещё ряд футболистов. Эмери придётся поломать голову, чтобы собрать боеспособный состав.

Шансы у англичан будут, но общий класс «ПСЖ» выше. Как и возможности для ротации состава. Вы же помните, как мучились парижане в прошлом году с «Тоттенхэмом»? А потом взяли и дожали. Возможно, нечто подобное ждёт нас и на этот раз. Букмекерская компания «Леон» предлагает коэффициент 1.68 на победу французов в основное время. А читатели «Чемпионата» могут получить приветственный фрибет 3000 рублей за регистрацию.

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