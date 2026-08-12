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ПСЖ — Астон Вилла: прогноз и трансляция матча 12 августа 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, эфир

«Астон Вилла» втянет «ПСЖ» в заварушку, «Лидс» снова остановит «МЮ»
Алексей Анисимов
Экспресс на футбольные матчи 12 августа 2026 года
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Экспресс на футбольные матчи 12 августа 2026 года.

Сегодня, 12 августа, среди прочих состоятся матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла» и товарищеская встреча «Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Предлагаем экспресс на оба события.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла»

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Парижане подходят ко встрече в статусе победителей Лиги чемпионов, а команда Унаи Эмери получила путёвку в Суперкубок благодаря разгрому «Фрайбурга» со счётом 3:0 в финале Лиги Европы. Единственное в истории противостояние клубов получилось огненным: в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2024/2025 «ПСЖ» победил с общим счётом 5:4.

Подготовка действующих победителей Лиги чемпионов оставила вопросы. «ПСЖ» начал лето с поражения 0:3 от вылетевшей из Примеры «Мальорки», после чего сыграл 1:1 с «Манчестер Юнайтед». В обеих встречах Луис Энрике задействовал молодых футболистов, поскольку многие участники чемпионата мира вернулись в расположение клуба значительно позже. «Астон Вилла» провела три матча азиатского турне, забила в каждом и завершила его нестыдным поражением во встрече с «Баварией» — 1:2.

Возвращение лидеров должно заметно повысить атакующий потенциал «ПСЖ», но восстановить прежнюю интенсивность прессинга за несколько тренировок намного сложнее. «Астон Вилла» лучше готова физически, умеет выходить из-под давления и обязательно получит пространство за высокой линией обороны соперника. При этом бирмингемцы пропускали во всех матчах азиатского турне. Выбирать победителя необязательно: ставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 21:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Принципиальные соперники встретятся на нейтральном поле — на стадионе «Кроук Парк» в Дублине. «Лидс» неудачно открыл предсезонку поражением от «Рексема» — 2:3, однако затем одержал три победы подряд с общим счётом 7:2. Команда Даниэля Фарке последовательно справилась с «Сандерлендом» — 1:0, отыгралась с 0:2 и победила «Ливерпуль» — 4:2, а затем не пропустила от «РБ Лейпциг» — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» тоже прибавил после стартового поражения от «Рексема». Манкунианцы разгромили «Русенборг» — 5:0, победили «Атлетико» — 2:1 и сыграли 1:1 с «ПСЖ». В Ирландии к команде присоединились ещё девять футболистов, однако Майклу Каррику предстоит распределять нагрузку: уже 15 августа «Юнайтед» проведёт заключительную проверку с «Миланом». В товарищеском матче многочисленные перестановки способны нивелировать преимущество более мастеровитого состава.

Дополнительный аргумент в пользу «Лидса» дают личные встречи прошлого сезона. На «Элланд Роуд» команды сыграли 1:1, а затем подопечные Фарке победили на «Олд Траффорд» со счётом 2:1. Сейчас «белые» снова находятся в хорошем состоянии, а нейтральное поле лишает «МЮ» привычного преимущества. Чистую победу «Лидса» брать необязательно: выбираем «Лидс» не проиграет» за 1.72.

Экспресс на футбольные матчи 12 августа 2026 года

  • Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Астон Вилла» за 1.90.
  • Ставка 2: «Лидс» не проиграет «Манчестер Юнайтед» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.72 = 3.27.

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