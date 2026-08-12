«СКА-Ростов» Басты и другие медиаклубы: экспресс на Кубок России

12 августа состоятся матчи второго раунда Пути регионов Кубка России. Предлагаем экспресс на некоторые события с общим коэффициентом 5.67.

Прогноз на матч «Спартак» Тамбов — «СКА-Ростов»

Хозяева подходят к Кубку в полноценном игровом ритме: позади уже 18 туров во Второй лиге «Б». Тамбовчане набрали 46 очков и делят первое место в Группе 3 с «Волной», уступая конкуренту только по дополнительным показателям.

В предыдущем туре «Спартак» неожиданно проиграл «Строгино» — 0:1, хотя до этого последовательно справился со «СКА-Хабаровск-2» — 2:0, «Шумбратом» — 2:1 и «Авангардом» — 2:0. Одна осечка не отменяет главного: команда регулярно играет официальные матчи, хорошо готова физически и на этом отрезке пропустила всего два мяча.

Обновлённый СКА уже доказал, что набор известных футболистов способен быстро дать результат. Ростовчане дважды выходили вперёд во встрече с пензенским «Зенитом», сыграли 2:2 и победили по пенальти — 6:5. В стартовом составе появились Роман Тугарев и Михаил Гащенков, а после перерыва вышел Кирилл Набабкин. Однако по объёму игровой практики гости заметно уступают тамбовчанам.

Чистую П1 после последней осечки хозяев брать рискованно, поэтому выбираем победу «Спартака» с форой (0) за 1.75.

Прогноз на матч «Шумбрат» — 2DROTS

Матч состоится на «Мордовия Арене» в Саранске. «Шумбрат» держится среди лидеров Группы 3 Второй лиги «Б». После поражений от тамбовского «Спартака» — 1:2 и «Сатурна» — 2:4 команда восстановила равновесие победой во встрече со «СКА-Хабаровск-2», не позволив сопернику забить.

2DROTS в первом раунде уверенно прошли «Орёл» — 2:0. Илья Мазуров открыл счёт на 30-й минуте, а через семь минут Михаил Черномырдин удвоил преимущество. После перерыва команда Шамиля Курбанова не полезла за разгромом, отдала сопернику часть пространства и спокойно сохранила сухой счёт. Для кубкового матча с профессиональным клубом подобная прагматичность выглядит полезнее привычной медиафутбольной открытости.

Низкая результативность сопровождает 2DROTS в Кубке уже несколько сезонов. Медийный клуб победил «Строгино» и «Торпедо-Владимир» со счётом 1:0, после чего минимально уступил «Космосу» — 0:1, а теперь обыграл «Орёл» — 2:0. «Шумбрат» наверняка постарается не давать гостям пространства для переходов, а 2DROTS не заинтересованы в обмене атаками с сыгранным соперником. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

Прогноз на матч «Фанком БроукБойз» — «Динамо» Киров

Кировское дерби состоится на стадионе «ВятСШОР». Соперники встречались во втором раунде Кубка России год назад: основное время завершилось со счётом 1:1, а «Фанком» победил в невероятной серии пенальти — 13:12. Поэтому номинальных гостей не придётся дополнительно мотивировать на реванш.

В нынешнем розыгрыше «Фанком» объединился с «БроукБойз» и прошёл «БоМик» — 2:1. Кирилл Хвастухин забил после передачи Фёдора Смолова, второй мяч провёл Михаил Земсков. Помимо Смолова, в заявку вошли Павел Яковлев и Евгений Макеев. Опыт впечатляет, однако уже в первом раунде команда не сумела полностью закрыть встречу и позволила сопернику сократить отставание в концовке.

«Динамо» провело четыре тура в «Золоте», набрало восемь очков и не пропустило ни одного мяча: 0:0 с «Волгарём», 1:0 с «Соколом», 1:0 с «Калугой» и 0:0 с «Машуком-КМВ». Кировчане идут вторыми и заметно превосходят соперника по сыгранности и текущему тонусу. Кроме того, матч пройдёт на привычном для «Динамо» стадионе, поэтому номинально гостевой статус ничего не меняет. С учётом прошлогоднего сценария подстрахуемся возвратом и возьмём победу «Динамо» с форой (0) за 1.75.

Экспресс на матчи Кубка России 12 августа 2026 года

Ставка 1: победа тамбовского «Спартака» с форой (0) в матче со «СКА-Ростов» за 1.75.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Шумбрат» — 2DROTS за 1.85.

Ставка 3: победа кировского «Динамо» с форой (0) в матче с «Фанком БроукБойз» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.85 х 1.75 = 5.67.