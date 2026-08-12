«Андерлехт» — ПАОК. Не спешите прощаться с Чаловым

13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Андерлехт» — ПАОК. Встреча пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Первый матч завершился победой бельгийского клуба со счётом 1:0.

Коэффициенты на матч «Андерлехт» — ПАОК 13 августа 2026 года

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается приблизительно с коэффициентом 2.40. Победа «Андерлехта» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход доступен примерно за 3.35.

Аналитики допускают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.65.

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Андерлехт» — ПАОК

Счёт первого матча и фактор домашнего поля подталкивают к ставке на «Андерлехт». Однако рынок не случайно оставляет ПАОК фаворитом даже в Брюсселе. Греки значительно превзошли соперника по объёму атакующей работы, но не реализовали пенальти и почти не превращали давление в опасные удары. Поэтому выбирать между исходами рискованно. Надёжнее оттолкнуться от сценария, при котором гости обязаны идти вперёд, а хозяева получат пространство для ответов.

В Салониках Михайло Цветкович забил уже на первой минуте. После этого «Андерлехт» опустился глубже и позволил сопернику владеть мячом 68% времени. ПАОК нанёс 16 ударов против четырёх и заработал пять угловых против одного, но по попаданиям в створ — 2:2. Иоаннис Михайлидис вдобавок не реализовал пенальти. Цифры показывают одновременно и преимущество греков, и их проблемы с качеством завершения.

Обе команды летом получили новых тренеров. «Андерлехт» возглавил Витор Бруну, а ПАОК — Алессио Лиши. Поэтому переносить на нынешние составы игровые характеристики предыдущего сезона неправильно. У Лиши пока только три официальных матча: две победы над киевским «Динамо» — 3:2 и 2:0, а затем поражение от бельгийцев.

В противостоянии с «Динамо» ПАОК показал, что способен создавать моменты не только благодаря нападающим. Яннис Константелиас забил три мяча, по одному добавили Христос Зафейрис и Батист Сантамария. В первой игре с «Андерлехтом» эта группа снова обеспечила контроль в центре поля, однако атакам не хватало последнего действия. В ответной встрече Лиши может раньше выпустить Александра Еремеева или добавить Димитриоса Пелькаса, поскольку сохранять прежнюю осторожность гостям уже незачем.

У «Андерлехта» при Виторе Бруну прошли только две домашние официальные встречи — и обе развивались похожим образом. «Хаммарбю» забил на второй минуте, после чего бельгийцы ответили голами Даниила Сикана, Михайло Цветковича и Тристана Дегрефа — 3:1. «Ла Лувьер» также открыл счёт, но хозяева отыгрались благодаря Джошуа Нга Кана, а на 90+2-й минуте Адриано Бертаччини принёс команде победу — 2:1.

Календарь дополнительно увеличивает вероятность гола ПАОКа. «Андерлехт» провёл матч чемпионата 9 августа, причём семь футболистов стартового состава из Салоник вновь вышли с первых минут. Греки между встречами не играли, поскольку чемпионат страны для них начнётся только 23 августа. Команда Лиши получила полноценную неделю на восстановление и подготовку именно к ответному матчу.

В то же время появление свободных зон будет удобно хозяевам. Цветкович забил в двух последних еврокубковых матчах, Сикан отличался в обеих встречах с «Хаммарбю», а Бертаччини и Нга Кана решили игру чемпионата после выхода на первый план во втором тайме. Даже если Бруну снова начнёт осторожно, у него достаточно вариантов, чтобы усилить атаку после перерыва.

Сценарий ответной встречи хорошо работает на обмен голами. Если первым забьёт ПАОК, общий счёт сравняется, и «Андерлехту» придётся повышать активность. Если же отличатся хозяева, грекам понадобится уже два мяча, и их оборона раскроется ещё сильнее. Тотал больше 2.5 мяча не страхует от вполне вероятных 1:1, поэтому ставка на голы обеих команд выглядит точнее. Ожидаемый счёт — 1:1. Фёдора Чалова не ждём из-за травмы, но на ставку это не должно повлиять.

Ставка: обе команды забьют за 1.65.