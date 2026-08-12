«Хартс» — «Бенфика». Когда не хочется, но надо

13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Хартс» — «Бенфика». Игра пройдёт на стадионе «Тайнкастл» в Эдинбурге. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч «Хартс» — «Бенфика» 13 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Хартс» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч Лиги Европы «Хартс» — «Бенфика»

Конечно, в футболе бывает всякое. Можно сколько угодно говорить, что бороться нужно до финального свистка, ведь шансы есть всегда. Как сказали бы в руководстве ВАЗа: можно, но зачем? Титаны отечественного автопрома явно кое-что понимают в шансах на успех. Хотя отсутствие надежд на проход «Хартс» сейчас очевидно каждому.

«Бенфика» осталась без Лиги чемпионов после третьего места в чемпионате Португалии. А заодно и без Жозе Моуринью, отправившегося возвращать величие мадридскому «Реалу». Стартовала со второго отборочного раунда Лиги Европы. Сразу попала под ледяной дождь: в Швейцарии сенсационно получила от скромнейшего «Санкт-Галлена» – 1:2. К счастью, опыт «Спартака» учла и выводы сделала. В Лиссабоне прошлась по оппоненту катком — 5:0. Запал явно не иссяк.

Неделю назад португальцы разнесли в родных стенах «Хартс» со счётом 6:1. Отгружали оптом и в розницу. Начали на третьей минуте, на перерыв ушли с форой в три мяча, во втором тайме добавили ещё «трёшку». Боевитых шотландцев хватило на один мяч в середине второго тайма. Называть его голом престижа несколько неловко. Где престиж, а где счёт 1:6? О чём тут говорить, если разок отличился даже наш старый знакомый Джон Дуран. Легенда Санкт-Петербурга продолжил пьесу точным ударом на 87-й минуте.

Второй акт выглядит откровенно вымученным и необязательным. Всем всё понятно, но регламент есть регламент. Значит, придётся играть. Нас ждут 90 минут спарринга с повышенной ответственностью и с болельщиками на трибунах. Как вы понимаете, реальной мотивации у лиссабонцев нет. Дело закрыто, можно с чистой совестью дать шанс запасным.

Поэтому с точки зрения исхода здесь хватает сомнений. Шотландцы выйдут биться перед своей публикой, возможны сюрпризы. Лезть в форы точно не стоит, даже поражение не станет для португальцев проблемой. Мы бы выбирали между индивидуальным верхом «Хартс» и общим тотал больше. Исход понятен, можно действовать смело, экспериментировать, проверять резервистов. Вот и возьмём тотал больше 2.5 гола за нестыдные 1.68.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.68.