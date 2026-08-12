«Динамо» Минск — «Брага». Из Болгарии в группу не попасть

13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск — «Брага». Игра пройдёт на стадионе «Берое» в Старой Загоре, Болгария. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч «Динамо» Минск — «Брага» 13 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Браги» предлагается с коэффициентом 1.47. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 6.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Минск — «Брага»

А минчане-то молодцы! До последнего сражаются за групповую стадию Лиги конференций, несмотря на все объективные сложности. Успели преодолеть два отборочных раунда, причём не самым обычным образом. Оба раза обменивались победами со своими соперниками. Сначала прошли «Силекс» из Северной Македонии. Дважды по 1:0 на выезде, серия пенальти. Там представитель Беларуси оказался точнее — 6:5.

Дальше выпал «Нефтчи». Волевые и зрелищные 4:2 в Баку, нервные и сложные 0:1 на своём поле (если так в принципе можно сказать). Соперник владел внушительным территориальным преимуществом, давил и создавал, но второй мяч не забил. Это всё к чему: сложностями «Динамо» не напугать. Без приключений минчане просто не могут, да и уровень мастерства не позволяет спокойно переламывать кого-то об колено даже на уровне отбора в Лиге конференции. Однако бьются до последнего.

Что ж, теперь задача ещё сложнее. Предстоит на заказ обыгрывать четвёртую силу чемпионата Португалии «Брагу». Справедливости ради, отставание минимальное. 0:1 в гостях позволяют мечтать. Разумеется, подопечные Карлоса Висенса висели на чужих воротах и создали гораздо больше. 73% владения, в четыре раза больше ударов, внушительные 10:1 по угловым. Теперь это не имеет значения. Забили всего однажды, да и то с пенальти. Расслабляться запрещено.

Поводов для оптимизма у «Динамо», увы, немного. Сплошной негатив. Первое: по традиции минчане играют на нейтральной территории, в Болгарии. Никакого преимущества своих стен и поддержки болельщиков. Второе: «Браге» в первом матче очевидно не хватало тонуса и темпа. Мяч хозяева держали, скорости не взвинчивали. Ведь чемпионат Португалии на тот момент не стартовал. Теперь всё иначе: в воскресенье провели 1-й тур, к третьей игре наверняка сбросят ржавчину.

Значит, команде Вадима Скрипченко будет ещё труднее. Предположим, что беларусы не сумеют отличиться. Даже на фоне соперника в промежуточной форме ничего толком не создали, теперь задача усложнилась. Скорее всего, гости приберут мяч, успокоят игру и уверенно доведут дело до победы. Или по крайней мере до прохода.

Ставка: «Динамо» не забьёт за 2.00.