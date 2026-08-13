«Бенфика» и другие — в Лиге Европы: экспресс

Сегодня, 13 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Предлагаем экспресс на некоторые интересные встречи.

Прогноз на матч «Хартс» — «Бенфика»

Встреча пройдёт на стадионе «Тайнкасл Парк» в Эдинбурге. Практически все вопросы в противостоянии были сняты ещё в Лиссабоне, где «Бенфика» разгромила соперника со счётом 6:1. Португальцы отличились уже на третьей минуте, к перерыву вели 3:0 и продолжили создавать моменты даже после того, как исход встречи перестал вызывать сомнения.

«Хартс» быстро восстановился после разгрома и в чемпионате Шотландии победил «Данди Юнайтед» — 4:0. Воутер Вранкен произвёл пять изменений в стартовом составе, а его команда забила по два мяча в каждом из таймов. Однако внутренний турнир пока слишком сильно отличается от еврокубков: в трёх последних международных встречах шотландцы пропустили 12 голов — шесть от «Штурма» и ещё шесть от «Бенфики».

После яркой европейской победы «Бенфика» потеряла очки на старте чемпионата Португалии, сыграв 2:2 с «Академику де Визеу». Команда Марку Силвы дважды выходила вперёд благодаря Вангелису Павлидису и Джанлуке Престианни, но не удержала преимущество. В Эдинбурге тренерский штаб наверняка задействует ротацию, однако даже резерв португальцев значительно превосходит соперника по индивидуальному мастерству. «Хартс» постарается реабилитироваться перед своими болельщиками и оставит пространство для быстрых атак. Выбираем результативную победу «Бенфики» через тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

Прогноз на матч «Пафос» — «Ред Булл Зальцбург»

Игра на стадионе «Альфамега» в Лимасоле. В Австрии «Ред Булл Зальцбург» победил со счётом 1:0 благодаря голу Хариса Табаковича на 88-й минуте. Встречу почти на два часа прерывали из-за сильного дождя, поэтому рваный темп и минимальную результативность первого матча не стоит автоматически переносить на ответную игру.

«Пафос» уже совершил один яркий домашний камбэк в нынешней квалификации. После поражения 0:2 от «Хайдука» на выезде киприоты забили два мяча в основное время ответного матча, перевели встречу в овертайм и довели счёт до 4:0. На протяжении 120 минут команда сохраняла высокий атакующий темп. Теперь отыграть нужно только один мяч, поэтому хозяева значительно раньше начнут рисковать и поднимать линию обороны.

«Зальцбург» забивал во всех официальных матчах сезона: австрийцы разгромили «Оберварт» — 7:1, победили «Хартберг» и «Пафос» со счётом 1:0, а затем сыграли 1:1 с «Вольфсбергом». Гостям необязательно владеть инициативой — их скорость особенно опасна при переходах из обороны в атаку. Если первым отличится «Пафос», австрийцам придётся отвечать; если счёт откроет «Зальцбург», хозяевам понадобится уже три гола для прямого выхода в следующий раунд. Оба сценария ведут к открытому второму тайму. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Экспресс на Лигу Европы 13 августа 2026 года

Ставка 1: победа «Бенфики» в матче с «Хартс» при тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Пафос» — «Ред Булл Зальцбург» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.94 х 1.75 = 3.39.