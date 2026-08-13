Беларусь в еврокубках: экспресс на Лигу конференций

Сегодня, 13 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Предлагаем экспресс на две встречи с участием белорусских клубов.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Брага»

Номинально домашний матч минчан пройдёт на стадионе «Берое» в болгарской Стара-Загоре. Первая встреча завершилась победой «Браги» со счётом 1:0: единственный мяч на 45-й минуте с пенальти забил Рикарду Орта. «Динамо» организованно действовало без мяча и позволило сопернику создать не так много остроты, однако практически ничем не ответило в атаке.

Стара-Загора пока не стала для белорусского клуба домашней. Здесь команда Александра Шагойко уступила «Силексу» — 0:1 и «Нефтчи» — 0:1. Оба квалификационных раунда удалось пройти благодаря удачным выездным встречам: минчане обыграли «Силекс» со счётом 1:0 и победили по пенальти, а в Баку совершили камбэк с 0:2 и взяли верх над «Нефтчи» — 4:2. Теперь повторить подобный сценарий будет намного сложнее.

«Брага» выиграла все три еврокубковых матча сезона с общим счётом 6:0: португальцы дважды победили «Железничар» — 1:0 и 4:0, после чего справились с «Динамо». Даже ничья с «Морейренсе» — 2:2 не изменила общего впечатления от формы команды. Минчанам придётся чаще идти вперёд и оставлять свободные зоны, которыми более мастеровитый соперник должен воспользоваться. Выбираем Х2 при тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Прогноз на матч «МЛ Витебск» — «Борац»

Встреча состоится на городском стадионе в венгерском Мезёкёвешде. «Борац» выиграл первый матч со счётом 1:0 благодаря голу Стефана Савича на 14-й минуте. Однако оценивать атакующие возможности «МЛ Витебск» по той игре неправильно: уже на 33-й минуте Милад Мохаммади получил вторую жёлтую карточку, после чего белорусская команда почти час удерживала минимальное отставание в меньшинстве.

«МЛ Витебск» лидирует в чемпионате Беларуси, набрав 31 очко в 14 турах и потерпев только одно поражение. В еврокубках номинально домашние встречи команды получаются результативными: чемпион страны уступил «Университате» из Крайовы — 1:4 и разгромил «Сутьеску» — 3:0. Теперь витеблянам необходимо забивать минимум один раз, поэтому весь ответный матч провести в осторожном режиме не получится.

«Борац» тоже не выглядит командой, способной весь вечер защищать преимущество. В двух матчах с «Петрокубом» боснийцы забили шесть мячей — 3:0 и 3:3, а перед поездкой в Венгрию победили «Вележ» со счётом 3:1. ТБ 2.5 мяча прошёл в трёх из четырёх последних встреч клуба. Ранний гол любой из команд полностью раскроет игру: белорусам придётся идти за следующим, а гости получат пространство для контратак. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс на матчи Лиги конференций 13 августа 2026 года

Ставка 1: «Брага» не проиграет минскому «Динамо» при тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «МЛ Витебск» — «Борац» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.88 × 1.90 = 3.57.