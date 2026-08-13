«Марсель» — «Атлетико». Футболисты Симеоне переоценены букмекерами

14 августа состоится товарищеский матч «Марсель» — «Атлетико» Мадрид. Встреча пройдёт на стадионе «СЕПАК Велодром» в Марселе. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Для гостей это будет последний контрольный матч перед началом чемпионата Испании.

Коэффициенты на матч «Марсель» — «Атлетико» 14 августа 2026 года

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно приблизительно с коэффициентом 2.25. Победа «Марселя» оценивается коэффициентом 2.90, ничейный исход — примерно в 3.70.

Тотал больше 2.5 мяча идёт ориентировочно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Двойной шанс 1Х предлагается примерно за 1.58, а победа «Марселя» с форой (0), при которой в случае ничьей ставка будет рассчитана возвратом, доступна приблизительно за 2.10.

Прогноз на товарищеский матч «Марсель» — «Атлетико»

Коэффициенты во многом опираются на статус «Атлетико» и ожидаемое возвращение звёзд после чемпионата мира. Однако список доступных футболистов и готовность команды к конкретному матчу не одно и то же. «Марсель» уже провёл полноценную подготовку при Бруно Женезио, тогда как Симеоне до сих пор вынужден соединять игроков, находящихся на совершенно разных этапах предсезонки.

Женезио возглавил французский клуб только 1 июля, поэтому переносить на нынешний «Марсель» модель предыдущего тренерского штаба неправильно. Тем не менее у нового наставника было пять контрольных встреч. Команда победила «Ямусукро» — 3:0, уступила «Ницце» — 0:3, а затем последовательно обыграла «Ним» — 2:1, «Аль-Шаханию» — 3:0 и «Атлетик» — 3:1. Таким образом, после единственного поражения марсельцы одержали три победы с общим счётом 8:2.

Последняя встреча особенно показательна составом и распределением голов. Женезио начал матч с Леонардо Балерди, Пьер-Эмилем Хёйбьергом, Эйнджелом Гомесом, Амином Аритом, Игором Пайшао, Тимоти Веа и Амином Гуири. Гомес открыл счёт на 10-й минуте, а Пайшао восстановил преимущество ещё до перерыва. После серии замен третий мяч забил Таджидин Ммади. «Марсель» получил результат не только от стартовой группы, но и от скамейки, что особенно важно для товарищеского матча.

«Атлетико» нельзя представлять исключительно молодёжной командой. Ян Облак, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Коке, Мортен Юльманн и Адемола Лукман уже получили игровую практику, а Ли Кан Ин дебютировал в матче с «Манчестер Сити». Однако сочетание основного костяка с резервистами пока не позволило добиться устойчивости. После победы над «Хетафе» со счётом 4:1 мадридцы дважды подряд проиграли, хотя в обоих случаях уходили на перерыв лидерами.

В Стокгольме Арнау Ортис забил «Манчестер Юнайтед» уже на пятой минуте, но после перерыва Брайан Мбемо оформил дубль — 1:2. Игра не была односторонней: «Атлетико» нанёс 10 ударов против 13 и дважды попал в каркас ворот. Тем не менее после ротации команда Симеоне не удержала структуру. Похожий сценарий повторился в Сеуле. Хорхе Домингес вывел мадридцев вперёд, после чего «Манчестер Сити» ответил тремя мячами — 3:1.

Списывать поражение в Сеуле только на массовые замены было бы поверхностно. Два первых мяча Омар Мармуш забил ещё до того, как «Атлетико» обновил почти весь состав. «Сити» нанёс 23 удара против 10 и чаще бил в створ — 10:4. Основные проблемы мадридцев возникли на флангах: Антуан Семеньо регулярно обыгрывал защитников и дважды отдавал на Мармуша. Пайшао и Веа способны атаковать те же зоны, причём оба уже вышли с первых минут против «Атлетика».

Главная сложность гостей связана с участниками финальных стадий чемпионата мира. Маркос Льоренте, Алекс Баэна, Хулиан Альварес и Хуан Муссо вернулись только 10 августа. Они прошли медицинское обследование и получили индивидуальную программу, после которой ещё должны присоединиться к группе. Александр Сёрлот, Джулиано Симеоне, Марк Пубиль и Алехандро Гримальдо также продолжают набирать форму. Официальный сайт отдельно сообщил, что общая тренировка команды после возвращения из Сеула состоится лишь 12 августа. Следовательно, у Симеоне остаётся фактически два полноценных занятия перед поездкой во Францию.

Скорый старт Примеры заставит Симеоне приблизить состав к основному: уже 19 августа «Атлетико» примет «Малагу». Только рисковать футболистами, которые несколько дней работали по индивидуальной программе, в контрольной встрече тренер вряд ли станет. «Марсель» начнёт чемпионат позднее — 21 августа матчем со «Страсбургом», поэтому Женезио может дать наиболее сыгранной группе больше времени.

Чистая победа хозяев остаётся рискованной: индивидуальное мастерство Лукмана, Юльманна и Ли позволяет «Атлетико» забить даже при неполной готовности. Однако выставлять мадридцев фаворитами на фоне перелёта из Сеула, двух поражений подряд и позднего возвращения восьми важных футболистов слишком оптимистично. «Марсель» лучше готов физически, уже провёл сильный матч на «Велодроме» и способен как минимум не проиграть. Оптимальный вариант — нулевая фора хозяев, страхующая ставку от ничьей. Ожидаемый счёт — 2:1.

Ставка: победа «Марселя» с форой (0) за 2.10.