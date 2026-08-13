«Оренбург» — «Локомотив». Чем дальше, тем хуже

14 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 14 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.12. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.78.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив»

Программа 4-го тура чемпионата России по футболу откроется в пятницу, 14 августа, одним матчем. «Локомотив» навестит «Оренбург». Ситуация для москвичей печальна по всем фронтам. Так с ходу и не разберёшься, с чего начать. Попробуем с малоприятного факта: по итогам трёх туров «Оренбург» набрал больше очков и находится в турнирной таблице выше. И ведь далеко не только он.

Формально катастрофы не случилось: два очка за три матча — плохо, но жить можно. Чем глубже погружаешься, тем неприятнее на душе. Взгляните на уровень оппозиции: «Ахмат», махачкалинское «Динамо» и «Акрон». Мягко говоря, железных участников топ-6 среди них нет. Более того, с огромной долей вероятности как минимум двое из этой троицы финишируют в нижней восьмёрке. Однако ж побед не видать. Как и игры.

С несчастным «Акроном», пропускающим на старте сезона оптом и в розницу, не было и голов. Были лишь нервозность, технический брак и стычки. Идём дальше. В Кубке России тоже проиграли. Ладно хоть дошли до серии пенальти после чудовищного по качеству первого тайма в дерби с ЦСКА. Поднять уверенность не вышло. Слова Дмитрия Баринова про родной клуб после финального свистка могут быть сколь угодно некрасивыми. Гораздо печальнее, что они близки к правде.

Денег в «Локомотиве», похоже, нет. Болельщики требуют от руководства ответов на слухи о внушительных долгах. Воробьёва продали, Карпукас подвис, Монтес хочет уйти, вокруг Батракова опять слухи. «Оренбург» тем временем даже после ослабления состава тихонечко движется вперёд. Забил в меньшинстве два гола и обыграл «Ростов», напомнил о себе «Рубину». При этом биться с топ-клубами явно не готов, о чём свидетельствуют 0:3 с «Зенитом» в РПЛ и 1:5 со «Спартаком» в Кубке.

Риторический вопрос, от которого и стоит отталкиваться при определении ставки на матч: является ли «Локомотив» сейчас топ-клубом? Букмекеры отдают железнодорожникам преимущество, но не подавляющее. Соперник обучен, умеет давить, хорош на стандартах. Добавим сюда фирменную домашнюю синтетику, к которой обычно требуется время на адаптацию. Как ни крути, команде Михаила Галактионова будет сложно.

Тем удивительнее, что ИТБ 1 гола «Оренбурга» идёт за приятные 2.05. Играть на ничью после такого старта «Локомотив» не может себе позволить, да и тяги к такому стилю не имеет. Зато в обороне ошибается исправно. Моменты у хозяев точно будут, для гола им должно хватить. Ограничатся одним — букмекер вернёт деньги. Второй принесёт вам прибыль. Поверить в победу москвичей можно, в игру «на ноль» — гораздо сложнее.

Ставка: ИТБ 1 гола «Оренбурга» за 2.05.