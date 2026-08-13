«Нефтехимик» — «Шинник». Нашла коса на камень

14 августа состоится матч 6-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Шинник». Игра пройдёт в Нижнекамске. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч «Нефтехимик» — «Шинник» 14 августа 2026 года

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Нефтехимика» предлагается с коэффициентом 2.43. Победа «Шинника» оценивается коэффициентом 3.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.12.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Шинник»

В Первой лиге добрались до 6-го тура. На пятницу, 14 августа, намечены два матча. В Нижнекамске «Нефтехимик» сойдётся с «Шинником». Соседи по турнирной таблице. Соседистее некуда: по итогам пяти матчей набрали по шесть очков. Этого достаточно, чтобы расположиться в серединке. За стыки не борются, от зоны вылета отодвинулись. На этом сходства заканчиваются.

Клуб из Татарстана недавно стал полноценным фармом казанского «Рубина», нескольких футболистов уже спустили. Финиш в середине турнирной таблицы полностью устраивает, на большее нет ресурсов. Кирилл Новиков завершил многолетнюю работу, ему хотелось самостоятельного проекта. Главным тренером назначили Роберта Евдокимова. Заметный в прошлом футболист, которого вы наверняка помните по тренерской работе в «Оренбурге». Тот тогда ещё был «Газовиком».

У «Шинника» с самостоятельностью проблем нет. А вот с деньгами и инфраструктурой — постоянно. На таком фоне исправно показывать результат не так-то просто. Смена тренера в межсезонье тоже произошла: магистр стандартных положений и игры «на ноль» Артём Булойчик отправился помогать Андрею Талалаеву в «Балтику», его место занял Денис Бояринцев. В Ярославле его, естественно, помнят и любят.

«Нефтехимик» бескомпромиссен — две победы и три поражения. Что любопытно, строго чередует результаты. Если тенденция продолжится, то настал черёд брать три очка. Лишь в одной игре с его участием голы забивались в обе стороны — 1:5 в минувшем туре с «Нижним Новгородом», доминатором Первой лиги. От него обильно пропускают все, сочтём за исключение. Неудивительно, что букмекеры высокой результативности не ждут.

«Шинник», напротив, крайне миролюбив. Аж три ничьих за пять матчей. Что любопытно, все результативные. Здесь, напротив, «обе забьют» доезжает даже чаще. Нашла коса на камень! И всё же отдадим предпочтение хозяевам: у ярославцев на выезде всего одно очко при одном забитом мяче. Вне родного стадиона опасность снижается. А значит, ИТМ 1 мяча «Шинника» за 1.68 напрашивается.

Ставка: ИТМ 1 гола «Шинника» за 1.68.