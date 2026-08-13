«Ротор» — «Урал». Юран рвётся в элиту

14 августа состоится матч 6-го тура Первой лиги «Ротор» — «Урал». Игра пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Ротор» — «Урал» 14 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Ротора» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.89.

Прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Урал»

Ох, не матч, а песня. По крайней мере по меркам Первой лиги. Однозначное украшение 6-го тура. Ещё и на красавце-стадионе в Волгограде, где футбол любят, ценят и понимают. Проблем с заполнением трибун не возникнет, антураж обеспечен. С газоном тоже всё в порядке. Значит, у команд есть всё необходимое, чтобы порадовать зрителей.

С результатами у «Ротора» пока похуже. Стабильности не видно. Вот, допустим, по 2:4 в Нижнем Новгороде вопросов нет: соперник только-только спустился из элитного дивизиона, обладает несравнимыми ресурсами и штампует победу за победой. Дальше волгоградцы вроде бы нащупали свою игру: без лишней яркости, зато надёжно. 1:0, 2:0. И тут же налетели на новичка Первой лиги «Велес». Проиграли со счётом 1:2, хотя забили первыми. Ещё и выслушивали после финального свистка от тренера соперников неприятные вещи в свой адрес. Мол, вместо футбола лишь мяч вперёд грузят.

«Урал» тем временем идёт к цели. Начал с необязательного поражения, однако главный тренер Сергей Юран сразу сказал: полностью уверен, что выйдем в РПЛ. А потом ещё неоднократно повторял. Про Юрана можно думать всякое, однако за свои слова он отвечает. Вот и здесь в четырёх последующих матчах набрали 10 очков из 12 возможных. И в Хабаровске разгром оформили, и «Уфе» первое поражение в сезоне нанесли. Пропускают мало, забивают исправно. Если продолжат в том же духе, наверняка поднимутся напрямую.

Букмекеры тоже считают екатеринбуржцев фаворитами. В принципе, спорить с этим сложно. Подбор исполнителей у «Урала» мощнее, стабильности тоже больше. Юран быстро разобрался, что к чему. Конечно, на стороне «Ротора» страсть трибун, однако после победы со счётом 3:0 в Хабаровске «Урал» подобным вряд ли удивишь. Согласимся с аналитиками. Остаётся лишь выбрать ставку.

Пожалуй, напрашивается ИТБ 1.5 гола «Урала» за 2.20. Нет, оборона у «Ротора» сравнительно неплохая, хотя ошибки случаются. Скорее впечатляет атакующая продуктивность соперника. Шутка ли, в трёх из четырёх предыдущих матчей турнира клуб из Екатеринбурга забивал по три раза. Что особенно важно, делал это разнообразно. От подач и передач вразрез до дальних ударов со стандартами. Полагаем, Волгоград не устоит.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Урала» за 2.20.