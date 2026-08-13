4-й тур РПЛ: тонущий «Локомотив», криптонит для «Спартака» и новое шоу «Зенита»

С 14 по 16 августа состоятся восемь матчей 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Предлагаем экспресс на все встречи с общим коэффициентом 101.4.

Пятница, 14 августа

Прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив»

«Оренбург» начал чемпионат убедительнее соперника: набрал четыре очка, победил дома «Ростов» — 2:1 и после разгромов от «Зенита» и «Спартака» восстановил равновесие ничьей с «Рубином» — 1:1. «Локомотив» же остаётся без побед: две ничьих и поражение в РПЛ, всего два забитых мяча. Железнодорожники не смогли дожать даже находящийся на последнем месте «Акрон» — 0:0, а единственный выезд завершили поражением от махачкалинского «Динамо» — 1:2. Кадровая перестройка красно-зелёных ещё не закончена, позиционная атака работает тяжело, а искусственное поле в Оренбурге традиционно добавляет проблем приезжим командам. Чистой победы хозяев не требуется: выбираем, что «Оренбург» не проиграет за 1.77.

Суббота, 15 августа

Прогноз на матч «Родина» — «Акрон»

Все три матча «Родины» в дебютном сезоне РПЛ завершились с тотал больше 2.5 мяча: поражения от «Спартака» — 0:3 и «Ростова» — 2:4, а затем сенсационная победа над «Зенитом» — 2:1. Москвичи уже пропустили восемь раз, однако дважды подряд забили по два мяча и после успеха в Санкт-Петербурге должны действовать намного увереннее. У «Акрона» одно очко и разность мячей 1:7, а между поражениями от «Зенита» и «Рубина» команда получила ещё четыре безответных мяча от «Ростова» в Кубке России. Нулевая ничья с «Локомотивом» вряд ли свидетельствует о внезапном прогрессе в обороне — скорее встретились две проблемные атаки. Здесь соперникам нужны первые стабильные результаты, поэтому выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз на матч ЦСКА — «Факел»

ЦСКА пока не проигрывает, но после стартовых 2:1 с «Балтикой» провёл три «низовых» матча подряд: сыграл 1:1 с «Крыльями Советов» и «Локомотивом», после чего — нулевая ничья с «Ростовом». Армейцам не хватает скорости и качества при вскрытии насыщенной обороны, а «Факел» в Москве почти наверняка откажется от высокого прессинга и опустит большую группу игроков к своей штрафной. Воронежцы получили первое очко в матче с «Ахматом» — 0:0, а несколькими днями ранее с минимальным счётом уступили московскому «Динамо» в Кубке России. Четыре из пяти последних очных встреч соперников принесли не более двух голов. Не переоцениваем статус фаворита и выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз на матч «Ростов» — «Рубин»

Команды набрали по четыре очка и в предыдущем туре сыграли вничью: «Ростов» сдержал ЦСКА — 0:0, а «Рубин» обменялся голами с «Оренбургом» — 1:1. Казанцам особенно важно восстановить надёжность после кубкового разгрома от «Родины» — 0:5, поэтому безоглядной игры с их стороны ожидать не стоит. «Ростов» дома способен забрать территорию и владение, однако взламывать организованный низкий блок команде заметно сложнее, чем атаковать на свободном пространстве. Дополнительный аргумент даёт история противостояния: четыре последние встречи закончились 2:0, 0:1, 0:1 и 1:1. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Краснодар» остался единственной командой РПЛ без потерянных очков: действующий лидер забил восемь мячей и последовательно победил «Рубин» — 3:1, «Факел» — 3:2 и «Спартак» — 2:1. «Ахмат» при Станиславе Черчесове стал организованнее, однако пока не выиграл ни разу и отличился всего дважды. Недавний кубковый матч этих команд завершился со счётом 1:1, причём грозненцы спаслись на 90+3-й минуте, а «быки» победили по пенальти. Однако в чемпионате Мурад Мусаев вернётся к сильнейшему сочетанию, а качество позиционной атаки хозяев должно дать им намного больше моментов. Берём победу «Краснодара» с форой (-1) за 1.75. Победа ровно в один мяч принесёт возврат, более крупная — выигрыш.

Воскресенье, 16 августа

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Москва

«Зенит» забил девять мячей в трёх турах, а тотал больше 2.5 мяча прошёл во всех его матчах: 5:0 с «Акроном», 3:0 с «Оренбургом» и сенсационные 1:2 с «Родиной». После последней осечки петербуржцы наверняка постараются сразу вернуть контроль над игрой, однако «Динамо» постепенно прибавляет в атаке. Бело-голубые за заключительные 20 минут забили три мяча махачкалинскому «Динамо» и победили со счётом 3:1. Оборона гостей при высокой линии оставляет пространство, но и их быстрые футболисты способны наказать «Зенит», если хозяева снова потеряют баланс. В четырёх из пяти последних очных встреч было забито минимум три мяча. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала

Положение в таблице говорит в пользу гостей: махачкалинцы набрали шесть очков, самарцы — только два. Однако всего 12 дней назад соперники встретились в Кубке России, и «Крылья Советов» победили на выезде со счётом 2:1. Это уже второй подряд успех самарцев в противостоянии: весной они выиграли 2:0. Команда Сергея Булатова неудачно провела домашний матч с «Балтикой» — 0:2, но до этого отобрала очки у московских «Динамо» и ЦСКА. Махачкалинцы, в свою очередь, в единственной выездной встрече РПЛ пропустили трижды от московского «Динамо». Страхуемся от ещё одной ничьей самарцев и выбираем победу «Крыльев Советов» с форой (0) за 1.70.

Прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»

«Балтика» выиграла два последних матча РПЛ, забив по два мяча московскому «Динамо» и «Крыльям Советов», а «Спартак» после двух побед уступил «Краснодару» — 1:2. При этом калининградцы стали для красно-белых крайне неудобным соперником: три последние официальные встречи закончились победами «Балтики» со счётом 1:0, 3:0 и 1:0. Команда Андрея Талалаева умеет перекрывать центральные зоны, навязывать силовую борьбу и лишать «Спартак» пространства для быстрых атак. Москвичам придётся долго вскрывать насыщенную оборону, а хозяева не станут искусственно ускорять игру даже при равном счёте. В такой паре «низ» выглядит надёжнее выбора победителя. Ставим на тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.

Экспресс на 4-й тур РПЛ

Ставка 1: «Оренбург» не проиграет «Локомотиву» за 1.77.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «Родина» — «Акрон» за 1.75.

Ставка 3: ТМ 2.5 мяча в матче ЦСКА — «Факел» за 1.90.

Ставка 4: ТМ 2.5 мяча в матче «Ростов» — «Рубин» за 1.78.

Ставка 5: победа «Краснодара» с форой (-1) в матче с «Ахматом» за 1.75.

Ставка 6: ТБ 2.5 мяча в матче «Зенит» — «Динамо» Москва за 1.86.

Ставка 7: победа «Крыльев Советов» с форой (0) в матче с махачкалинским «Динамо» за 1.70.

Ставка 8: ТМ 2.5 мяча в матче «Балтика» — «Спартак» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.77 х 1.75 х 1.90 х 1.78 х 1.75 х 1.86 х 1.70 х 1.75 = 101.4.

При победе «Краснодара» ровно в один мяч или при ничьей в Самаре соответствующая ставка будет рассчитана возвратом, а общий коэффициент экспресса уменьшится.