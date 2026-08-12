В «Реал» с Моуринью не верят. Возможно, это и к лучшему?

Пожалуй, главная интрига предстоящего европейского клубного сезона — получится ли у Жозе Моуринью во второй раз войти в одну реку? Особенный вернулся в мадридский «Реал». И под него провели очень мощную трансферную кампанию. Но букмекеры не слишком верят в то, что у «Королевского клуба» получится хороший год. Разбираемся в ожиданиях.

«Реал» не фаворит в Ла Лиге. И тем более – в Лиге чемпионов

Что и говорить, по составу «Реал» в порядке. Остались все лидеры, включая Винисиуса, который, казалось, был одной ногой в «Арсенале». Селекция тоже очень солидная — Марк Кукурелья, Ян Диоманде, Бернарду Силва, Дензел Думфрис, Ибраима Конате — обойма у «галактикос» теперь очень широкая. И это ещё с Родри не выгорело!

Но в «Реал» не верят. На чемпионство в Ла Лиге предлагают коэффициент 2.25, а на главных конкурентов из «Барселоны» – 1.77. Почему так?

Во многом из-за персоны Жозе Моуринью. Нет, он очень большой тренер, можно даже назвать его великим, спору нет. Однако в последние годы португалец «ехал с ярмарки». Чемпионат страны он не выигрывал с 2015 года — со второго пришествия в «Челси». Более-менее что-то получилось в «МЮ» в сезоне-2016/2017. И всё! Победа в Лиге конференций в «Роме» – и тишина. «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Бенфика» — не вышло нигде. Но, конечно, «Реал» — это другой уровень, Моуринью привык работать со звёздами. Правда, и конфликтовать с ними – тоже. А характеры в «Королевском клубе» у лидеров точно не сахарные.

В Лиге чемпионов мадридцев видят шестыми в букмекерском раскладе, коэффициент – 10.0. Выше оценивают шансы «ПСЖ», «Арсенала», «Баварии», «Барселоны» и «Манчестер Сити». Понятно, что это во многом условность — впереди длинный сезон, однако стартовая позиция не в лидерах.

В Кубке Испании «Реал» котируется тоже ниже «Барсы», пусть и рядом — 3.50 против 3.00.

Чем лучше «Барселона»?

Возможно, по наполнению состава у «Реала» далеко не всё так плохо в сравнении с «Барселоной». Но у Ханс-Дитера Флика уже сыгранная команда. Все понимают, что проповедует немецкий специалист. Поэтому селекция каталонцев — это уже точечные усиления.

При этом мы не должны забывать, что и у тех, и у других многие футболисты принимали участие в ЧМ-2026. Поэтому вопрос их усталости, восстановления и входа в новый сезон будет стоять очень остро. Тут и проявится тренерское искусство.

Букмекеры предлагают конкретный рынок на то, кто из двух фаворитов окажется выше по итогам чемпионата Испании. За 1.67 можно поставить на «Барселону», за 2.07 — на «Реал». Опять же, заниженные ожидания на фоне притирки Моуринью в Мадриде.

Кроме того, можно поставить на то, сколько очков наберёт «Барселона» в двух матчах с «Реалом» в Ла Лиге. Наиболее вероятный расклад здесь — обмен победами, по три очка. На этот исход предлагают котировку 3.90.

За 4.90 можно поставить на то, что Моуринью и «Реал» отдадут каталонцам четыре очка, а за 5.50 на то — что оба «эль класико» останутся за «Барсой». А вот на то, что столичный клуб не отдаст конкурентам ни одного очка, предлагают коэффициент 7.50.

Не ждите много голов

У «Реала» очень сильная группа атаки — Мбаппе и Винисиус. Под последнего взяли Кукурелью, который развяжет бразильцу руки, позволяя меньше работать на оборону. Но при этом на то, что «Королевский клуб» забьёт больше всех в Ла Лиге, дают коэффициент 2.75. Высоковато. Учитывая, что на «Барселону» котировка 1.45.

И это объяснимо, Моуринью всё же мастер оборонительных капканов. Выстроить баланс в игре команды — вот его главная задача. И как это получится, пока не ясно. Но очень интересно!