Ислам Махачев — Иэн Гэрри. 17-я победа подряд

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии, США, состоится вечер единоборств UFC 330. В главном бою этого турнира россиянин Ислам Махачев проведёт свою первую защиту титула в полусреднем весе против Иэна Гэрри. На кону не просто титул, но и рекордная победная серия нашего спортсмена, которая может достигнуть 17 поединков.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 330 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало боя Махачев — Гэрри ожидается в 5:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Махачев — Гэрри

Букмекеры считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Ислама Махачева можно с коэффициентом 1.22. Шансы Гэрри оценили котировкой 4.50, а на ничью можно поставить за 66.00.

На полный бой можно заключить пари с котировкой 1.77, а на его досрочное завершение — за 1.99. На то, что поединок завершится нокаутом, предлагают коэффициент 5.50, а на болевой или удушающий приём — 2.70.

Прогноз на бой Ислам Махачев — Иэн Гэрри (16.08.2026)

Конечно, Махачев сильнее, однако нельзя не сказать, что ирландец максимально неудобен для нашего бойца. Все мы видели бой Хамзата Чимаева с Шоном Стриклендом — яркий пример того, что борьба не всегда выручает. А партер, безусловно, это огромное преимущество Ислама. Но до него ещё надо добраться.

У Гэрри есть преимущество в росте и в размахе рук, подобраться к нему будет очень сложно. Да, у Ислама и бокс весьма хорош, однако рассчитывать на то, что Махачев перестреляет соперника в стойке, мы бы не стали. Наверняка Иэн начнёт бой активно, пока россиянин будет проводить разведку и прощупывать его слабые места. И здесь очень важно держать полную концентрацию. В UFC, а тем более на таком уровне, бывает всякое.

Сила Махачева в том, чтобы не торопиться. Не нужно кидаться за первым попавшимся шансом, нужно измотать ирландца — и уже потом переходить в партер. На земле шансов у Гэрри не будет. Наверняка в лагере Махачева изучили ошибки Хамзата Чимаева и не повторят их. Иэн должен постоянно думать о том, как защищаться от тейкдауна. Чем больше он будет размышлять об обороне, тем проще будет россиянину.

При этом не стоит рассчитывать на быстрое завершение боя. При всей своей ударной мощи Гэрри не сможет нокаутировать Ислама, а тому просто нет смысла форсировать события. Иэн достаточно быстрый боец, какое-то время он сможет убегать от попыток Махачева перевести поединок в партер и закончить всё внизу.

Шансы Махачева намного выше, он куда более разносторонний и мастеровитый боец. И рекордная, 17-я победа подряд должна случиться. Но это будет именно успех на классе. Никакого смысла рисковать нет. Разве что сам Гэрри допустит ошибку. Рекомендуем поставить на победу россиянина по очкам за 2.20. Этот сценарий кажется самым реалистичным.

Ставка: победа Ислама Махачева по очкам за 2.20.