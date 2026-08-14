«Оренбург» остановит «Локомотив», «Шинник» устоит, а «Урал» победит

Сегодня, 14 августа, среди прочих состоятся матч 4-го тура РПЛ и две встречи 6-го тура Первой лиги. Предлагаем экспресс на эти три события с общим коэффициентом 8.99.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив»

Встреча на стадионе «Газовик» начнётся в 17:00 мск. «Оренбург» набрал четыре очка: победил «Ростов» — 2:1, уступил «Зениту» — 0:3, сыграл вничью с «Рубином» — 1:1. Даже в проигранной встрече команда Ильдара Ахметзянова не выглядела безнадёжно, а в Казани создала несколько хороших моментов и заслуженно спаслась. Дома оренбуржцы действуют смелее, быстрее доставляют мяч в штрафную и лучше используют особенности поля.

«Локомотив» начал чемпионат с двух ничьих и поражения: 1:1 с «Ахматом», 1:2 с махачкалинским «Динамо» и 0:0 с «Акроном». В последней встрече москвичи нанесли 20 ударов и набрали 1,67 xG, однако вновь столкнулись с проблемами при завершении атак. Железнодорожники действительно выиграли шесть из семи предыдущих очных матчей, но нынешняя линия продолжает оценивать их через прошлогодний статус, а не по качеству футбола на старте сезона. Чистой победы хозяев не требуется: выбираем ставку на то, что «Оренбург» не проиграет, за 1.75.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Шинник»

Матч в Нижнекамске начнётся в 18:00 мск. Соперники набрали по шесть очков, однако получили их разными способами. «Нефтехимик» дважды победил со счётом 1:0 и потерпел три поражения, забив за пять туров всего три мяча. В предыдущей встрече нижнекамцы были разгромлены «Нижним Новгородом» — 1:5. «Шинник» уступил только тому же лидеру — 0:3, а в остальных четырёх турах одержал победу и трижды сыграл вничью.

Ярославцы не всегда удерживают преимущество — со счёта 2:0 они упустили победы в матчах с «Сочи» и тульским «Арсеналом». Однако по организации игры и атакующему потенциалу сейчас выглядят не слабее хозяев. «Нефтехимик» не забивал больше одного мяча ни в одном туре, поэтому даже пропущенный гол может поставить его в крайне сложное положение. При этом ничейный сценарий для такой равной пары вполне реален и будет рассчитан возвратом. Выбираем победу «Шинника» с форой (0) за 2.14.

Прогноз на матч «Ротор» — «Урал»

Встреча на «Волгоград Арене» начнётся в 19:30 мск. «Ротор» выиграл три матча из пяти и оба раза победил дома: 1:0 со «СКА-Хабаровск» и 4:1 с «Челябинском». Волгоградцы забили 10 мячей, но уже семь пропустили, причём обе неудачи случились против соперников, способных качественно использовать свободное пространство: 2:4 с «Нижним Новгородом» и 1:2 с «Велесом». Разгром в прошлом туре способен немного переоценить реальную силу хозяев.

«Урал» стартовал с поражения от «Торпедо» — 0:1, после чего набрал 10 очков в четырёх встречах и больше не пропускал. Екатеринбуржцы разгромили «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Уфу» с одинаковым счётом 3:0, а с «Ленинградцем» сыграли 0:0. Команда Сергея Юрана надёжнее действует без мяча и располагает более качественным подбором исполнителей для быстрых атак. Кроме того, «Ротор» не выиграл ни разу в 10 предыдущих очных встречах. При коэффициенте выше 2.00 риск оправдан: выбираем победу «Урала» за 2.40.

Экспресс на футбол 14 августа 2026 года

Ставка 1: «Оренбург» не проиграет «Локомотиву» за 1.75.

Ставка 2: «Шинник» победит с форой (0) в матче с «Нефтехимиком» за 2.14.

Ставка 3: победа «Урала» в матче с «Ротором» за 2.40.

Общий коэффициент: 1.75 х 2.14 х 2.40 = 8.99.