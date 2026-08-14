Головин встретится с Лэмпардом: экспресс на товарищеские матчи

Клубный европейский футбол близок к возвращению из отпуска. Команды проводят товарищеские встречи и завершают подготовку. Предлагаем вашему вниманию экспресс на товарищеские матчи, которые пройдут сегодня, 14 августа.

Прогноз на матч «Марсель» — «Атлетико»

«Марсель» набрал неплохой ход под руководством Бруно Женезио. После поражения от «Ниццы» провансальцы выиграли три товарищеских матча подряд с общим счётом 8:2, а в последней встрече победили крепкий «Атлетик» — 3:1. Французский клуб проводит заключительную проверку перед стартом Лиги 1 на домашнем «Велодроме», поэтому должен выставить состав, близкий к основному.

«Атлетико» после победы над «Хетафе» проиграл «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», причём в обеих встречах мадридцы просели после перерыва. Команда Диего Симеоне недавно вернулась из азиатского турне, а некоторые из участников чемпионата мира поздно присоединились к общей группе. Кроме того, уже 19 августа «матрасникам» предстоит стартовать в чемпионате Испании. В таких условиях страховка на хозяев выглядит предпочтительнее чистого исхода: Ф1 (0) за 2.10. При ничьей ставка получит возврат.

Прогноз на матч «Ковентри» — «Монако»

«Ковентри» подходит к сезону в статусе новичка АПЛ и в последней контрольной игре победил «Эспаньол» со счётом 3:1. Команда Фрэнка Лэмпарда особенно опасно провела второй тайм, однако встреча с «Монако» станет для неё самой серьёзной проверкой перед стартом чемпионата. Год назад соперники уже встречались на сборах, и монегаски разгромили англичан — 5:0.

«Монако» набрал приличную форму: сначала с минимальным счётом обыграл «Хетафе», а затем победил «Ливерпуль» на «Энфилде» — 3:2, отыгравшись со счёта 0:2. Монегаски использовали стабильную основу, а впереди у них матч квалификации в Лиге конференций 20 августа, поэтому команда должна быть ближе к оптимальным кондициям. Победа гостей рискована для товарищеской встречи, а вот Ф2 (0) за 2.00 позволяет получить возврат при ничьей.

Экспресс на товарищеские матчи 14 августа 2026 года

Ставка 1: «Марсель» победит «Атлетико» с форой (0) за 2.10.

Ставка 2: победа «Монако» с форой (0) в матче с «Ковентри» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.00 = 4.20.