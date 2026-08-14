«Челси» — «Реал Сосьедад». Домашний дебют Алонсо против первого клуба

15 августа состоится товарищеский матч «Челси» — «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнётся в 16:00 мск. Это будет первый матч Хаби Алонсо в качестве главного тренера «Челси» на домашней арене.

Коэффициенты на матч «Челси» — «Реал Сосьедад» 15 августа 2026 года

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 1.63. Сделать ставку на ничью можно примерно за 4.00, на победу «Реала Сосьедад» — за 4.60.

Тотал больше 2.5 мяча предлагается ориентировочно за 1.40, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. На обмен голами дают около 1.45. Победа «Челси» с форой (-1), при которой минимальное преимущество хозяев принесёт возврат, доступна приблизительно за 1.95.

Прогноз на товарищеский матч «Челси» — «Реал Сосьедад»

Результаты летней подготовки «Челси» выглядят противоречиво. Команда победила «Вестерн Сидней Уондерерс» — 6:4, затем уступила «Тоттенхэму» — 1:2 и «Ювентусу» — 0:1, разгромила «Милан» — 3:0 и завершила тур ничьей с «Джохор Дарул Тазим» — 3:3. Однако оценивать форму лондонцев по последней встрече неправильно: Хаби Алонсо сознательно разделил футболистов на два состава, поскольку матчи в Джакарте и Джохоре прошли с интервалом всего в 24 часа.

Именно игра с «Миланом» лучше показывает возможности основы. С первых минут вышли Роберт Санчес, Уэсли Фофана, Йоррел Хато, Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа, Коул Палмер, Жоао Педро и Педру Нету. «Челси» нанёс 18 ударов против пяти, чаще бил в створ — 8:0 и превзошёл соперника по голевым моментам — 7:0. Педро оформил дубль, Кайседо забил третий. Особенно показательно, что лондонцы не развалились после перерыва, хотя «Милан» произвёл сразу семь замен.

На следующий день Алонсо полностью обновил старт. В защите появились Олутайо Субулойе и Аарон Ансельмино, в центре поля — Дариу Эсугу и Махди Николи-Джазули, а атакующую группу составили Эстевао, Николас Джексон и Лиам Делап. Последний реализовал два пенальти, третий мяч соперник забил в свои ворота. Три пропущенных гола остаются неприятным сигналом для резервистов, но переносить этот результат на ожидаемый состав против «Реала Сосьедад» нельзя.

Перед возвращением на «Стэмфорд Бридж» глубина команды дополнительно выросла. 11 августа к тренировкам приступили Рис Джеймс, Мало Гюсто и Энцо Фернандес, дошедшие со своими сборными до заключительных матчей чемпионата мира. Четырёх дней недостаточно, чтобы готовить их к 90 минутам, однако каждый способен получить ограниченное игровое время. Алонсо теперь может собрать сильный стартовый состав и сохранить качество после массовых замен.

«Реал Сосьедад» нельзя считать удобным спарринг-партнёром. Пеллегрино Матараццо остался главным тренером и в июле продлил контракт после победы команды в Кубке Испании. Баски начали подготовку с ничьей с «Расингом» — 1:1, после чего последовательно обыграли «Вулверхэмптон» — 2:1 и «Астон Виллу» — 4:2. Орри Оускарссон отличился в обоих матчах с английскими клубами, а Карлос Солер забил «Астон Вилле» и «Тулузе». Следовательно, у гостей есть футболисты, способные воспользоваться ошибкой при выходе «Челси» из обороны.

Проблема гостей заключается в отсутствии надёжности без мяча. «Реал Сосьедад» пропускал во всех летних контрольных встречах, а в трёх последних потерпел поражения: 1:2 от «Тулузы», 0:2 и 1:2 от «Кёльна». Две игры в Германии проводились подряд и предполагали масштабную ротацию, поэтому сами результаты не стоит драматизировать. Тем не менее серия показывает, что резерв басков пока не удерживает уровень основы, а для товарищеского матча этот фактор особенно важен.

«Челси» способен воспользоваться уязвимостью соперника на флангах. Нету создавал моменты против «Милана», Марко Палестра регулярно подключался вперёд, а Палмер и Педро постоянно менялись позициями между линиями. При этом хозяевам не обязательно делать ставку на футболистов, только вернувшихся после чемпионата мира: группа, прошедшая тур по Австралии и Азии, уже получила достаточно практики и провела сильнейший матч именно в наиболее близком к основному сочетании.

Дополнительная мотивация связана с домашним дебютом Алонсо. Тренер начинал профессиональную карьеру в «Реале Сосьедад», был капитаном команды, а теперь впервые выйдет к болельщикам «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Для обычной контрольной встречи эмоциональный фон может показаться второстепенным, но презентация нового тренера и новичков заставляет ожидать от хозяев серьёзного отношения как минимум в первом тайме.

«Реал Сосьедад» начнёт чемпионат Испании уже 21 августа матчем с «Бетисом», тогда как «Челси» сыграет в АПЛ 24 августа с «Фулхэмом». Баски находятся ближе к официальному старту и также постараются приблизить состав к основному. Только их скамейка в последних матчах выглядела слабее, тогда как Алонсо получил возможность менять одних игроков высокого класса на других.

Чистая победа хозяев за 1.63 выглядит логично, но коэффициент невысок. Комбинация победы «Челси» и тотал больше 2.5 мяча зависит от третьего гола и проиграет при счёте 2:0. Нулевая фора фаворита не повышает котировку. Оптимальным вариантом становится фора (-1): основная группа лондонцев уже разгромила «Милан», а «Реал Сосьедад» пропустил во всех контрольных встречах. Минимальная победа принесёт возврат, преимущество в два мяча и более — выигрыш. Ожидаемый счёт — 3:1.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.95.