«Манчестер Юнайтед» — «Милан». По Амориму никто не скучает

15 августа состоится товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве. Стартовый свисток запланирован на 17:45 мск. Для обеих команд это будет последняя контрольная игра перед началом национальных чемпионатов.

Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» 15 августа 2026 года

Букмекеры считают английский клуб фаворитом. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно приблизительно с коэффициентом 1.87. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.45, ничейный исход — примерно в 3.95.

Тотал больше 2.5 мяча идёт ориентировочно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. На обмен голами дают около 1.52. Комбинация победы «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 1.5 мяча предлагается приблизительно за 2.20.

Прогноз на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан»

Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» объясняется не только последним разгромным поражением итальянцев. После назначения Майкла Кэррика манкунианцы изменили структуру игры, поднялись на третье место в английской Премьер-лиге и набрали при новом тренере больше очков, чем любой другой участник чемпионата за тот же период. Предсезонные матчи показывают продолжение этой тенденции: команда стала компактнее без мяча и быстрее переходит в атаку.

Подготовка началась с поражения от «Рексема» — 0:1, однако затем «Юнайтед» разгромил «Русенборг» — 5:0, обыграл «Атлетико» — 2:1, разошёлся миром с «ПСЖ» — 1:1 и победил «Лидс» в серии пенальти после ещё одной ничьей 1:1. Таким образом, после стартовой осечки команда Кэррика не проиграла четыре раза подряд, причём во всех этих встречах забивала. Два матча с соперниками из числа европейских топ-клубов особенно важны: результаты не строятся исключительно на победах над заведомо более слабыми командами.

С «Атлетико» манкунианцы пропустили первыми, однако после перерыва Брайан Мбемо оформил дубль и принёс команде победу. В следующей встрече аналогичный сценарий почти повторился с «ПСЖ»: французский клуб быстро открыл счёт, а Мбемо восстановил равновесие ещё до перерыва. Нападающий забил три мяча в двух играх против сильных соперников и стал главным адресатом быстрых атак. Для «Милана», который при Амориме располагает крайних защитников высоко и оставляет пространство за их спинами, подобный футболист особенно опасен.

Ничья с «Лидсом» за три дня до поездки во Вроцлав может вызвать вопросы о свежести, но Кэррик распределил нагрузку. Большинство футболистов стартового состава провели около часа, а отдельные позиции обновились уже в перерыве. Джошуа Зиркзее забил на 16-й минуте, после чего «Юнайтед» выиграл серию пенальти — 5:4. Следовательно, команда получила игровую практику, но ключевые футболисты не отыграли по 90 минут.

«Милан» при Рубене Амориме пока не одержал ни одной победы. Итальянцы сыграли вничью с «Селтиком» — 2:2 и «Интером» — 1:1, после чего уступили «Челси» — 0:3. В дерби команда отыгралась только на 84-й минуте благодаря Нкунку, а за три контрольные встречи забила три мяча. Сам Аморим возглавил клуб 16 июня и заново выстраивает знакомую ему модель с тремя центральными защитниками. Однако футболисты ещё не всегда синхронно перестраиваются после потери мяча, особенно когда соперник быстро переводит атаку с одного фланга на другой.

Разгром от «Челси» необходимо оценивать с учётом хронологии. До компенсированного времени первого тайма «Милан» удерживал равновесие, а Хаби Алонсо специально зеркально повторил схему соперника, создав персональные пары по всему полю. После массовых замен итальянцев лондонцы забили на 46-й и 50-й минутах. Однако одной ротацией поражение не объяснить: «Челси» нанёс 18 ударов против пяти, чаще бил в створ — 8:0 и превзошёл соперника по голевым моментам — 7:0. Основная группа «Милана» способна сопротивляться, но после выхода резервистов качество обороны резко падает.

У «Милана» было семь дней на восстановление, тогда как «Юнайтед» играл 12 августа. Тем не менее англичане лучше готовы именно как команда: они уже справились с «Атлетико», не уступили «ПСЖ» и имеют более глубокую обойму для второго тайма. Обеим сторонам незачем беречь силы — манкунианцы начнут чемпионат 22 августа матчем с «Халлом», а миланцы 23 августа встретятся с «Торино». Гости способны воспользоваться отдельной ошибкой и забить, но на протяжении всей встречи сохранять интенсивность им будет сложнее. Оптимальный вариант — чистая победа «Манчестер Юнайтед». Ожидаемый счёт — 2:1.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.87.