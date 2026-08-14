ЦСКА — «Факел». Если не сейчас, то когда?

15 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Факел». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Факел» 15 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.42. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.88.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Факел»

Обе команды не могут быть довольны началом сезона. Хотя уровни проблем, конечно, различаются. Нельзя сказать, что ЦСКА совсем плох или проигрывает всем подряд. Поражений вообще нет, а по качеству игры болельщики и не такое видали. С точки зрения результатов всё как раз как минимум недурно, пусть и без восторгов. Победа и две ничьих в трёх турах, пять очков из девяти возможных. Достаточно для нахождения в восьмёрке сильнейших. Вся борьба впереди, да и в Кубке России забрали дерби.

Словом, хочется радоваться жизни. До тех пор, пока не начинаешь изучать детали. Чем больше контекста, тем хуже послевкусие. Начнём с главного — уровень оппозиции. Календарь давал потрясающую возможность начать сезон с рывка, зарядиться уверенностью и на этой волне полететь дальше. Сами посудите: «Балтика», «Крылья Советов» и «Ростов». Теперь вот «Факел». Разумеется, каждый из этих клубов достоин уважения. Но бояться их точно не стоит, амбиции в лучшем случае умеренные. А вообще — остаться бы в элите, остальное по ситуации. За исключением, пожалуй, Калининграда.

Второй момент — все три игры состоялись на своём поле. Даже встречу из Ростова-на-Дону в итоге перенесли. Комфорт, родные трибуны, поддержка болельщиков, знакомый газон. Сюда же битва с «Локомотивом» в Кубке России. Получается, ЦСКА спустя месяц после начала сезона ни разу не покидал пределы Москвы! На таком фоне пять очков выглядят бледновато.

Ну и игра. Вроде бы бодро, задорно, с огоньком. Увы, как правило, строго до входа в чужую штрафную. Чем ближе ворота, тем меньше лёгкости и больше нервов. Остроты не хватает, сильного нападающего не появилось. Возникает вопрос: ну, хоть «Факел»-то на своём поле осилят? Иначе о чём вообще можно говорить. Воронежцы моментально приступили к борьбе за выживание. Причём пропускают непривычно много, а забивают непривычно часто. Унылых нулей не видать. С тем же «Краснодаром» бились до последней секунды.

ЦСКА – явный фаворит, но коэффициент на лобовую победу слаб, а лезть в форы после недавних матчей вообще не хочется. Иное дело тотал больше 2.5 гола за 1.93. «Факел» многовато ошибается у своих ворот, но и сам способен кое-что предложить. Должно быть весело.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.93.