«Краснодар» — «Ахмат». Кажется, мы с вами где-то встречались

В Кубке России дошло до серии пенальти, теперь у команд лишь два тайма.

15 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 15 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.52. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 6.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат»

Не опять, а снова. Примерно под таким девизом проходит август для соперников. Сойдутся во второй раз за полторы недели. На том же месте. В остальном различий хватает. 5 августа дело было в Кубке России, что, конечно, сказалось на составах. Тренеры не отказались от ротации и экспериментов, хотя всё равно вышло весело. Двух таймов для выяснения отношений не хватило. Теперь такой опции не будет: ничья так ничья.

В Кубке России подопечные Мурада Мусаева открыли счёт в середине второго тайма, упустили победу в компенсированное время и лучше пробили пенальти. Разумеется, букмекеры снова считают их явными фаворитами. Начнём с косвенных аргументов, все на стороне южан. Во-первых, своё поле. Во-вторых, лишние сутки на восстановление. Дали жару вместе со «Спартаком» в воскресенье, «Ахмат» же поддал пара для «Факела» в понедельник. Мелочь, но значение имеет.

Переходим к более значимым вещам. По уровню исполнителей преимущество «Краснодара» очевидно. «Ахмат» методично укрепляет состав одно трансферное окно за другим, но всё ещё заметно отстаёт от грандов. Добавим общий эмоциональный фон. Грозненцы вроде бы играют недурно. Увы, слишком часто чего-то не хватает. Пара грубых индивидуальных ошибок, неудачная серия пенальти. Заряд уверенности от одной-двух побед наверняка поможет, да где ж его взять?

Тем временем вице-чемпион страны доказывает, что зависимость от Сперцяна и Кордобы преувеличена. Поначалу побеждали со скрипом и не самых мощных соперников. Многие наблюдали за этим со снисхождением. Битва со «Спартаком» дала понять — всё серьёзно. Высочайший темп, достойный Лиги чемпионов (по крайней мере на общем этапе) интенсивность. Даже быстрый и довольно курьёзный гол соперника не смутил. Все претензии на борьбу за титул подтверждены. Победа и чистое первое место не обманут.

В то же время оборона категорически не впечатляет. «Привозы» и элементарные ошибки защитников, неделю назад и Агкацев в Москве явно должен был брать первый мяч. Значит, шансы у грозненцев будут, хотя фаворит вопросов не вызывает. На таком фоне напрашиваются голы в обе стороны с приятным коэффициентом 1.92. Пока «Краснодар» добивается результата благодаря атаке. Что ж, нам же лучше.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.